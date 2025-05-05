Низка польських навчальних закладів пропонує для студентів здобування освіти англійською мовою. Про особливі умови для такого навчання розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс Studix.

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Що потрібно, щоб навчатися англійською в Польщі

Якщо ви обрали Польщу для продовження освіти після школи, то вам доступне і навчання англійською мовою. Є чимало університетів, де пропонують цю мову викладання – це і приватні, і державні заклади з навчанням на бакалавраті й магістратурі.

Англійська мова є мовою міжнародного спілкування і дає вам більше можливостей для програм стажування, навчання за обміном чи роботи у різних куточках світу.

Однак, якщо ваш вибір пав саме на англомовне навчання у Польщі, то варто врахувати кілька моментів:

Переважна більшість програм викладається польською мовою, тому деякі програми можуть бути недоступними англійською мовою або доступними в обмеженій кількості. Вартість англомовного навчання значно вища. Вимоги до володіння англійською вищі, на рівні В2 з підтвердженим міжнародним сертифікатом TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE, CEIB, IBT, CBT або їх еквівалентами.

Яка вартість навчання англійською в Польщі

Середня вартість англомовного навчання в університетах Польщі коштує від 2 до 5 тисяч євро в рік. Крім цього, слід додати оплату за проживання, харчування, транспорт і особисті витрати.

У списку нижче подано навчальні заклади й вартість навчання, яка залежить від обраної спеціальності. Вартість навчання подана станом на листопад 2014 року.

Краківський економічний університет: 1500 – 2000 євро в рік

Академія фінансів та бізнесу Вістула: 1500 – 2500 євро в рік

Академія суспільних наук: 1500 – 2300 євро в рік

Люблінська політехніка: 2000 – 2500 євро в рік

Економічний університет у Вроцлаві: 2000 – 3000 євро в рік

Ягеллонський університет у Кракові: 2000 – 4000 євро в рік

Університет Марії Кюрі-Склодовської: 2000 – 4000 євро в рік

Вища школа суспільної психології у Варшаві: 2000 – 4500 євро в рік

Варшавський університет: 2000 – 5200 євро в рік

Академія ім. Леона Козьмінського в Варшаві: 3000 – 4500 євро в рік

Варшавська школа економіки: 3600 – 5000 євро в рік

Польсько-японська академія інформаційних технологій: 3000 – 3500 євро в рік

Які англомовні спеціальності пропонують виші Польщі

У Польщі університети пропонують чимало спеціальностей, де викладання ведеться англійською мовою – ви зможете вибрати будь-яку бажану сферу.

Варшавський університет

Спеціальності: політологія, психологія, фінанси, інвестиції та бухгалтерія, бізнес-аналітика, міжнародні відносини; філософія, соціологія, неофілологія, археологія, європейська політика та економіка, суспільство і культура Сполучених Штатів, американістика, хімія, фізика та інші.

Ягеллонський Університет

Спеціальності: міжнародні відносини, європейські дослідження, глобальні дослідження та дослідження розвитку, нанотехнології, менеджмент, екологія, біотехнологія, міжнародна безпека, лікарська справа, стоматологія.

Варшавська Політехніка

Спеціальності: архітектура, електроніка і комп’ютерна інженерія, інформатика, телекомунікації, мехатроніка, менеджмент, будівництво, аерокосмічна інженерія, енергетика, інженерія екології, біотехнології, механіка і будова машин, геодезія і картографія та інші.

Академія Леона Козмінського, Варшава

Спеціальності: міжнародний менеджмент, маркетинг, підприємництво, фінанси, менеджмент, логістика, глобальна економіка.

Університет Лазарського, Варшава

Спеціальності: фінанси та облік, міжнародні відносини, економіка, менеджмент, туризм, право в міжнародних відносинах та інші.

Лодзький Університет

Спеціальності: інформатика, міжнародні відносини, економіка, математика, менеджмент, нанотехнології, європейська політика, екологія, маркетинг та ін.

Лодзька Політехніка

Спеціальності: біомедична інженерія, біотехнологія, архітектура, бізнес і технології, комп’ютерні науки, інформаційні технології, машинобудування, телекомунікації.

Університет Миколая Коперника

Спеціальності: хімія, економіка, англійська філологія, фізіотерапія, біологія, сестринська справа, менеджмент.

Варшавська школа економіки

Спеціальності: міжнародний бізнес, фінанси та управління; Міжнародна економіка; менеджмент; кількісні методи в економіці та інформаційних системах.

Економічний університет в Кракові

Спеціальності: міжнародний бізнес; корпоративні фінанси і бухгалтерський облік; прикладна інформатика; менеджмент.

Вроцлавський університет

Спеціальності: політологія, біотехнології, кримінологія, англійська філологія, міжнародні відносини, бізнес та адміністрування, європейська культурологія, античність і археологія, політичні науки, журналістика і соціальні комунікації, економіка, фізика, туризм.

SWPS Університет гуманітарних і соціальних наук, Варшава

Спеціальності: менеджмент, психологія, англійська філологія з другою мовою на вибір.

Краківська Академія імені Фрича Моджевського

Спеціальності: міжнародні відносини, міжнародний туризм, менеджмент, фільм та ТВ виробництво.

Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Спеціальності: англійська філологія, право і адміністрація, Центральна Європа й балканські дослідження, міжнародні відносини, театр і драма, біотехнології, хімія, математика, фізика, нові медіа, управління державою.

Університет Марії Склодовської-Кюрі, Люблін

Спеціальності: англійська мова, природничі науки і технології, управління в бізнесі, туризм.

Колегіум Сівітас, Варшава

Спеціальності: міжнародний бізнес, міжнародний маркетинг, журналістика та нові медіа; маркетинг і нові медіа, дипломатія та міжнародні переговори; міжнародні відносини; політологія, соціологія.

Університет Вістула, Варшава

Спеціальності: IT, економіка, менеджмент, фінанси і бухгалтерський облік, міжнародні відносини, журналістика і комунікація; англійська/ турецька/іспанська філологія, архітектура і міське планування, будівництво, графіка, дієтологія, туризм і рекреація.

Польсько-Японська академія інформаційних технологій

Спеціальності: інформатика, проєктування баз даних, мультимедія, 3D анімація, мультимедійне програмування ігор, робототехніка, графіка, візуалізація.

Університет підприємництва та адміністрації в Любліні

Спеціальності: публічні відносини й маркетинг, журналістика і соціальні комунікації, фінанси й банківська справа, менеджмент, соціологія, міжнародні відносини, комп’ютерні технології, транспорт.

Університет соціально-природничих наук ім. Вінцента Поля

Спеціальності: косметологія, туризм і рекреація, міжнародний бізнес-менеджмент, фізіотерапія.

Міжнародний університет логістики й транспорту у Вроцлаві

Спеціальності: Логістика закупівлі / виробництва / торгівлі та дистрибуції; логістичні системи.

Вища школа економіки в Бидгощі

Спеціальності: міжнародний бізнес, мехатроніка.

Щоб вступити на омріяну спеціальність, абітурієнту необхідно надати пакет документів та обов’язково підтвердити знання англійської. Для цього можна:

скласти іспит з англійської мови в університеті,

пройти онлайн-тест,

надати офіційне підтвердження (міжнародний сертифікат) знання мови на рівні не нижче B2.

При цьому вивчати польську мову для вступу і навчання – не обов'язково. А освоїти її можна поступово на розмовному рівні.

Врахуйте, що англомовне навчання дасть можливість вдосконалювати мовні навички, адже спілкування, лекції, презентації та екзамени проходитимуть цією мовою. Це дасть можливість використовувати англійську як у професійній, так і в повсякденній комунікації.