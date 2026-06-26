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Освіта Освіта в Україні Безкоштовні обіди для школярів: у яких областях продовжать та розширять програму
26 червня, 17:54
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Безкоштовні обіди для школярів: у яких областях продовжать та розширять програму

Юлія Харченко

Україна разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН домовилися про продовження ініціативи безкоштовного шкільного харчування на наступний навчальний рік. Програма охопить ще більше дітей у прифронтових регіонах і дитсадках Чернігівщини.

Домовленість була досягнута під час Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську. Про деталі угоди для українських школярів пише NV.

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Що відомо про безкоштовне харчування для українських дітей? 

У межах попереднього навчального року програма забезпечила близько 40 мільйонів безкоштовних обідів для приблизно 275 тисяч дітей у восьми прифронтових областях України. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. 

У новому навчальному році ініціатива продовжить підтримку початкових шкіл у цих регіонах, а також буде розширена на 90 дитячих садків Чернігівської області. Загалом додатково програмою буде охоплено ще близько 4 тисяч дітей.

Програма є частиною реформи шкільного харчування, яка реалізується під керівництвом першої леді Олени Зеленської. Вона спрямована на покращення якості харчування у навчальних закладах та забезпечення дітей безкоштовними збалансованими обідами. 

Як зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує впроваджувати освітні реформи та забезпечувати безперервність навчального процесу.

Нагадаємо, МОН України затвердило фінальний розподіл державної субвенції на модернізацію шкільних їдалень у 2026 році – понад 349 мільйонів гривень спрямують у 15 областей. Кошти підуть на ремонт харчоблоків і закупівлю обладнання, що дозволить реалізувати 17 нових проєктів і завершити ще два вже розпочаті. 

Загалом у межах програми 2026 року профінансовано 52 проєкти в 19 областях, що покращить умови харчування приблизно для 50 тисяч учнів. Модернізація є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої Оленою Зеленською, і вже охоплює близько 20% необхідних їдалень по країні.

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