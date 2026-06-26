Домовленість була досягнута під час Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську. Про деталі угоди для українських школярів пише NV.

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Що відомо про безкоштовне харчування для українських дітей?

У межах попереднього навчального року програма забезпечила близько 40 мільйонів безкоштовних обідів для приблизно 275 тисяч дітей у восьми прифронтових областях України. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області.

У новому навчальному році ініціатива продовжить підтримку початкових шкіл у цих регіонах, а також буде розширена на 90 дитячих садків Чернігівської області. Загалом додатково програмою буде охоплено ще близько 4 тисяч дітей.

Програма є частиною реформи шкільного харчування, яка реалізується під керівництвом першої леді Олени Зеленської. Вона спрямована на покращення якості харчування у навчальних закладах та забезпечення дітей безкоштовними збалансованими обідами.

Як зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує впроваджувати освітні реформи та забезпечувати безперервність навчального процесу.

Нагадаємо, МОН України затвердило фінальний розподіл державної субвенції на модернізацію шкільних їдалень у 2026 році – понад 349 мільйонів гривень спрямують у 15 областей. Кошти підуть на ремонт харчоблоків і закупівлю обладнання, що дозволить реалізувати 17 нових проєктів і завершити ще два вже розпочаті.

Загалом у межах програми 2026 року профінансовано 52 проєкти в 19 областях, що покращить умови харчування приблизно для 50 тисяч учнів. Модернізація є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої Оленою Зеленською, і вже охоплює близько 20% необхідних їдалень по країні.