Школи в Україні включать до системи охорони поліції: що зміниться

Школи в Україні включать до системи охорони поліції. МВС спільно з Міносвіти вже підготували зміни до відповідної урядової постанови.

Про це під час наради повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зокрема, мовиться про обладнання шкіл камерами спостереження, пультами охорони тощо.

До теми Лісовий розповів, як українські виші можуть конкурувати з європейськими

Школи в Україні включать до системи охорони поліції

Клименко розповів, що у межах реалізації Концепції безпеки закладів освіти та Декларації про безпеку шкіл, МВС та НПУ розробили проєкт спільного з МОН наказу "Про затвердження порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти".

Цей проєкт передбачає створення алгоритмів дій у разі виникнення загрози для школярів та вчителів. Наказ пропонує запровадити "паспорт безпеки" школи.

Дивіться також "Небачені виклики": прем'єр назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року в Україні

Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Під час наради очільник уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках: