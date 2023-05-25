Про це під час наради повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зокрема, мовиться про обладнання шкіл камерами спостереження, пультами охорони тощо.

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Школи в Україні включать до системи охорони поліції

Клименко розповів, що у межах реалізації Концепції безпеки закладів освіти та Декларації про безпеку шкіл, МВС та НПУ розробили проєкт спільного з МОН наказу "Про затвердження порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти".

Цей проєкт передбачає створення алгоритмів дій у разі виникнення загрози для школярів та вчителів. Наказ пропонує запровадити "паспорт безпеки" школи.

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Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Під час наради очільник уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках: