Інспектори та пропускний режим: безпеку у школах України посилять

Уряд України погодив експериментальний проєкт зі створення безпечних умов у школах. Його розробили Міносвіти спільно з МВС та ДСНС.

Про це інформує 24 канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН наголошують, що безпека дітей у школах – пріоритет і запорука спокою для батьків.

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Як створюватимуть безпечні умови у школах

Проєкт передбачає впровадження:

діяльності інспекторів служби освітньої безпеки (СОБ) Національної поліції України (НПУ);

пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин;

безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням);

низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей, вчителів та адміністрації шкіл.

За закладами освіти, які добровільно беруть участь в експерименті, закріплюють інспекторів СОБ НПУ. Нині в українських школах – понад 940 інспекторів СОБ, які проходять ретельний добір та підготовку, що, зокрема, передбачає й проходження спеціалізованих курсів з вікової психології дітей,

– зазначають у Міносвіти.

Участь шкіл в експериментальному проєкті не є обов'язковою. Рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл, їхній перелік погоджує МОН і МВС.

Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі.

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