Як правильно назвати українською бірюзовий колір

Українці часто оминають увагою ті чи інші слова. Усе тому, що ті здаються їм суржиковими.

Однак це не завжди так. Окремі слова насправді є в нашій мові, хоча і схожі з російськими.

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Як українською сказати "бірюзовий"

Тож варто не забувати окремі українські слова. Одним із таких є "бірюзовий". Тобто ніжно-голубий колір, який має колір бірюзи.

В українській мові є і слово "бірюза" , хоча воно може вам здаватися суржиковим.

Бірюзою найменовують непрозорий дорогий камінь голубого або голубувато-зеленого кольору, який використовують для прикрас.

Тож ви сміливо можете вживати такі слова як "бірюзовий" і "бірюза".