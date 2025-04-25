Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка

Всі ви знаєте цього виразного яскравого жука. І точно бавилися і спостерігали за ним в дитинстві. А як його називають у вашому регіоні?

Чи закликали ви в дитинстві сонечко, а чи ж вважали гарною прикметою, коли цей жук на вас сідав? А знаєте, що жучка по-різному називають в регіонах України, і про це розповість 24 Канал.

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Як ще називають сонечко

Червоний жук з чорними цятками цінується за свою корисність і в усьому світі вважається символом удачі. А тому в багатьох культурах убивство цієї комахи заборонено, і вона знаходиться під охороною.

В Європі ця комаха – дуже поширений мотив на поштових марках і листівках з побажаннями щастя.

Наукова назва цих жуків – Кокцінеліди (Coccinellidae), походить від латинського слова "coccineus", що означає "червоний".

В Україні назв для цього жучка є чимало:

сонечко,

зозулька,

бездрик,

бедрик / ведрик,

петрик,

катеринка,

альонка,

серденько,

бобруна (бабруна) / бобрунька,

паворожка,

боже телятко,

брушка / борушка,

веприк,

ворожка.

Суперечки виникають чи не є калькою з російської назва Божа корівка. В багатьох мовах до цієї комахи є приставка Божа, свята чи сонячна, чому ж не може бути в українців?

Інша ситуація з назвою комахи "стрекоза" – це точно русизм, і в українській мові вона має свою назву.

Цікаво про сонечка: дивіться відео

Цікаві факти про сонечко

Існує понад 5 тисяч видів цих комах. Сонечка бувають червоного, жовтого, рожевого, помаранчевого, чорного кольорів. Цятки на крильцях свідчать не про вік, а про приналежність до виду. Сонечка – хижаки, вони поїдають попелицю, за що їх шанують садівники. Вони отруйні для птахів та інших комах, для самозахисту вони випускають жовту рідину, яка містить кантаридин. Ця речовина може викликати подразнення на шкірі людини. У Німеччині зафіксовано 1500 регіональних назв бедрика. Жуку поставили пам'ятники у Японії та Польщі. У Нідерландах це символ "безглуздого насильства", керамічні плитки із зображенням сонечка встановлюють на місці вбивства. Сонечко наділене містичними властивостями – воно літає до небесного бога, передає побажання, приносить дітей, попереджає про небезпеку, пророкує врожай, закликає гарну погоду тощо. Українка Надія Комарова з Дніпра ввійшла до світової Книги рекордів Гіннеса, як власниця найбільшої кількості предметів у вигляді комах-сонечок – 5555. Хоча, сюди не врахували ручні вироби, а тому колекція на 2020 рік становила близько 15 тисяч предметів.

Окрім того, серед маленьких дітей популярні примовки про сонечко та фігурує у відомій щедрівці:

"Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко!" "Щедрик-бедрик (ведрик), дайте вареник, Грудочку кашки, кілечко ковбаски."

​​​​​​​​​​​​​​А якою назвою для цього жучка користуєтеся ви?