Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка
- В Україні існує багато регіональних назв для жука сонечка, включаючи бобруна, зозулька, бездрик, і Божа корівка.
- Сонечко вважається символом удачі в багатьох культурах, і вбивство цього жука заборонено.
Всі ви знаєте цього виразного яскравого жука. І точно бавилися і спостерігали за ним в дитинстві. А як його називають у вашому регіоні?
Чи закликали ви в дитинстві сонечко, а чи ж вважали гарною прикметою, коли цей жук на вас сідав? А знаєте, що жучка по-різному називають в регіонах України, і про це розповість 24 Канал.
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Як ще називають сонечко
Червоний жук з чорними цятками цінується за свою корисність і в усьому світі вважається символом удачі. А тому в багатьох культурах убивство цієї комахи заборонено, і вона знаходиться під охороною.
В Європі ця комаха – дуже поширений мотив на поштових марках і листівках з побажаннями щастя.
Наукова назва цих жуків – Кокцінеліди (Coccinellidae), походить від латинського слова "coccineus", що означає "червоний".
В Україні назв для цього жучка є чимало:
- сонечко,
- зозулька,
- бездрик,
- бедрик / ведрик,
- петрик,
- катеринка,
- альонка,
- серденько,
- бобруна (бабруна) / бобрунька,
- паворожка,
- боже телятко,
- брушка / борушка,
- веприк,
- ворожка.
Суперечки виникають чи не є калькою з російської назва Божа корівка. В багатьох мовах до цієї комахи є приставка Божа, свята чи сонячна, чому ж не може бути в українців?
Інша ситуація з назвою комахи "стрекоза" – це точно русизм, і в українській мові вона має свою назву.
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Цікаві факти про сонечко
- Існує понад 5 тисяч видів цих комах.
- Сонечка бувають червоного, жовтого, рожевого, помаранчевого, чорного кольорів.
- Цятки на крильцях свідчать не про вік, а про приналежність до виду.
- Сонечка – хижаки, вони поїдають попелицю, за що їх шанують садівники.
- Вони отруйні для птахів та інших комах, для самозахисту вони випускають жовту рідину, яка містить кантаридин. Ця речовина може викликати подразнення на шкірі людини.
- У Німеччині зафіксовано 1500 регіональних назв бедрика.
- Жуку поставили пам'ятники у Японії та Польщі.
- У Нідерландах це символ "безглуздого насильства", керамічні плитки із зображенням сонечка встановлюють на місці вбивства.
- Сонечко наділене містичними властивостями – воно літає до небесного бога, передає побажання, приносить дітей, попереджає про небезпеку, пророкує врожай, закликає гарну погоду тощо.
- Українка Надія Комарова з Дніпра ввійшла до світової Книги рекордів Гіннеса, як власниця найбільшої кількості предметів у вигляді комах-сонечок – 5555. Хоча, сюди не врахували ручні вироби, а тому колекція на 2020 рік становила близько 15 тисяч предметів.
Окрім того, серед маленьких дітей популярні примовки про сонечко та фігурує у відомій щедрівці:
- "Лети, лети, сонечко,
- на дідове полечко,
- на бабине зіллячко,
- на наше подвір'ячко!"
- "Щедрик-бедрик (ведрик), дайте вареник,
- Грудочку кашки, кілечко ковбаски."
А якою назвою для цього жучка користуєтеся ви?