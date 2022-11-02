"Знана українофобка": в Україні – скандал через книгу про Бучу

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" відреагувало на скандал, пов'язаний із видавництвом книги "Буча. Історія одного полону". Її авторкою є Дарини Гнатко.

Ця книга мала з'явитися на світ саме у цьому видавництві. Однак керівництво КСД передумало її видавати.

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Книгу Гнатко про Бучу не видаватимуть

Книжку позиціювали як "роман-сповідь", "роман-жалоба" та "книгу про людські почуття, що проявляються лише під час війни". Однак через скандал її не видаватимуть.

Перепрошуємо за те, що зачепили ті незагоєні рани та шрами, які сьогодні завдають усім нам нестерпного болю. Ми визнаємо власні помилки,

– зазначили у видавництві.

Про що книга

Книжка розповідає про доньку київського підприємця, яка на початку повномасштабного вторгнення хоче виїхати за кордон. Однак побачених звірств окупантів стає військовою. Книжка художня і не заснована на конкретних реальних подіях та реальних особистостях.

Авторка написала у "фейсбуці", що "ще жодну книгу не писала з таким болем у серці, не плакала так над текстом".

"Буча" далася мені нелегко, дуже нелегко, мені боліло майже кожне слово, котре я писала в цьому романі. Боліло за мою рідну й неповторну Україну, котру так глибоко й безжально зранювали вороги, боліло за тих українців, котрим судилося пережити всі жахи цієї війни,

– зазначила Гнатко.

При цьому додала, що все ж книгу писала з надією, що Україна переможе й ніколи більше українці не зазнають того жаху, котрий несподівано прийшов на нашу рідну землю.

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Чому спалахнув скандал

Блогери й читачі звинуватили письменницю у спекуляції на тему геноциду та повномасштабної війни.

Проти публікації видання зокрема виступив письменник Остап Українець. Він заявив, що без прямого досвіду, доглибного спілкування з носіями прямого досвіду чи дуже ґрунтовного вивчення теми написати її просто не вийде. При цьому написав, що авторка є українофобкою.

Видавництво "КСД", шо ви там, бродяги? Як на кістках танцюється, м'яко? Дарина Гнатко – українофобка. Знана. Герої-енкаведисти і виродки-українці – це ті персонажі, якими вона оперувала в минулому. Не варто нейтрально ставитись до рефлексії на геноцид українців, створеної авторкою, котра раніше мимохідь відбілювала тих, хто цей геноцид чинить,

– написав він у "фейсбуці".