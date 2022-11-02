Эта книга должна появиться на свет именно в этом издательстве. Однако руководство КСД передумало ее выдавать.

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Книгу Гнатко о Буче не будут издавать

Книгу позиционировали как "роман-исповедь", "роман-скорбь" и "книгу о человеческих чувствах, которіе проявляются только во время войны". Однако из-за скандала ее не будут издавать.

Извиняемся за то, что задели те незажившие раны и шрамы, которые сегодня причиняют всем нам невыносимую боль. Мы признаем собственные ошибки,

– отметили в издательстве.

О чем книга

Книга рассказывает о дочери киевского предпринимателя, которая в начале полномасштабного вторжения хочет уехать за границу. Однако от увиденных зверств оккупантов становится военной. Книга художественная и не основана на реальных конкретных событиях и реальных личностях.

Автор написала в "фейсбуке", что "еще ни одну книгу не писала с такой болью в сердце, не плакала так над текстом".

"Буча" далась мне нелегко, очень нелегко, мне болело почти каждое слово, которое я писала в этом романе. Болело за мою родную и неповторимую Украину, которую так глубоко и безжалостно ранили враги, болело за тех украинцев, которым суждено было пережить все ужасы этой войны,

– отметила Гнатко.

При этом добавила, что все же книгу писала с надеждой, что Украина победит, и никогда больше украинцы не испытают того ужаса, который неожиданно пришел на нашу родную землю.

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Почему вспыхнул скандал

Блогеры и читатели обвинили писательницу в спекуляции на теме геноцида и полномасштабной войны.

Против публикации издания выступил писатель Остап Украинец. Он заявил, что без прямого опыта, глубокого общения с носителями прямого опыта или очень основательного изучения темы написать ее просто не получится. При этом написал, что автор является украинофобкой.

Издательство "КСД", что вы там, бродяги? Как на костях танцуется, мягко? Дарья Гнатко – украинофобка. Известная. Герои-энкаведисты и ублюдки-украинцы – это те персонажи, которыми она оперировала в прошлом. Не стоит нейтрально относиться к рефлексии на геноцид украинцев, созданной автором, которая раньше мимоходом отбеливала тех, кто этот геноцид делает,

– написал он в "фейсбуке".