Безпека дітей – понад усе: в МВС розповіли, як готуються до нового навчального року

Поки освітні заклади завершують облаштування укриттів, поліція вивчає свій алгоритм дій на всі непередбачувані випадки. З 1 вересня більшість областей будуть навчатися офлайн, тому потрібно зробити все, аби освітній процес був безпечним.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименок провів зустріч з Оксеном Лісовим, Олексієм Кулебою та очільниками ОВА. Чиновники обговорювали чи не найбільш актуальну тему нового навчального року – безпеку освітнього процесу.

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Як будуть забезпечувати безпеку дітей

За словами Клименка, поліція та представники ДСНС систематично перевіряють укриття, які розташовані на території навчальних закладів. Безпекова ситуація у кожній громаді аналізується окремо, відповідні звіти поліція передає у Міністерство освіти і науки.

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Також МВС реалізовує свої проєкти, які повинні допомогти у формуванні безпечного освітнього середовища у час війни. Зокрема, йдеться про такі кроки:

підготовку спеціалістів з безпеки;

розширення мережі класів безпеки, яких в Україні вже створено майже 1500;

впровадження паспорта безпеки кожного навчального закладу;

посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження тощо).

Клименко також пообіцяв, що усе розпочате переросте у зміни, які дадуть результат. Усі нововведення запроваджуються у координації з МОН, тому безпека освітнього процесу буде на високому рівні.