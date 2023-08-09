Все це добре усвідомлюють батьки. Проте самі діти, які збираються йти у перший клас, відчувають легке хвилювання. Крок до нових друзів, знань та відкриттів, про який дорослі так багато говорять, здається для майбутніх школярів чимось незвіданим, зазначає 24 Канал.

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Щоб перетворити цю незвіданість на цікаву пригоду, батьки повинні максимально відповідально підійти до підготовки до навчання. Насамперед важливо потурбуватися, щоб на перших етапах освітній процес складався з невеликих перемог та формував впевненість малечі у своїх силах. Окрім того, дитина повинна отримувати багато уваги від педагога та фідбек про свою роботу, інакше згодом в неї сформуються сором’язливість та занижена самооцінка, які в майбутньому здатні стати неабиякою перепоною на життєвому шляху.

Завдання у школі повинні бути цікавими та інтерактивними / Фото Optima School

Через класичні середньоосвітні школи пройшли багато поколінь, але можливість реалізувати свій потенціал отримали далеко не всі. Щобільше, загальні результати ЗНО/НМТ щороку показують негативну динаміку, що є доволі тривожним дзвіночком.

Велика кількість учнів у класі, увага педагога лише до окремих вихованців, не завжди дружній колектив та інші фактори можуть "підкосити" потенціал будь-якої дитини. Аби цього уникнути – потрібно навчатися там, де головною цінністю та завданням персоналу є всебічний розвиток учня.

Перша та найбільша дистанційна школа України "Оптіма" приймає заявки в 1 клас

"Оптіма" – це дистанційна школа, яка має усі відповідні ліцензії та надає документи про освіту державного зразка. Репутацію закладу та кваліфікацію педагогів вже перевірили десятки тисяч учнів та учениць зі всієї України.

Кваліфіковані педагоги допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал, а авторські навчальні матеріали гарантують, що школярі отримують лише якісні та сучасні знання.

Вчителі приділяють увагу кожному учню / Фото Optima School

Можна також не турбуватися, що "щось трапиться" і дитина пропустить уроки: потужна технічна підтримка та система, яка здатна витримувати навантаження у 500 тисяч унікальних користувачів, не дадуть стороннім факторам вплинути на навчальний процес.

Як проходитиме 1-й клас в "Оптімі"

Вже з першого класу у дистанційній школі ваша дитина відчує задоволення від навчального процесу. Уроки у вигляді пізнавальний яскравих мультфільмів, освітні ігри, олімпіади та групові проєкти вмотивують її до нових знань та допитливості щодо всього, що її оточує.

Навчання в "Оптімі" відбувається за унікальною програмою / Фото Optima School

Програма навчання в "Оптімі" авторська та спрямована на максимальний розвиток дитини, тому без проблем отримала рекомендації Міністерства освіти та точно відповідає духу і цінностям Нової української школи (НУШ).

Велика кількість інтерактивних завдань

Залишитися віч-на-віч із горою завдань – страшний сон будь-якого школяра, особливо коли йдеться про молодші класи. В "Оптімі" дитині не доведеться переживати подібний досвід.

Школярі матимуть щоденні консультації та постійний доступ до чату з вчителями. До того ж на зв’язку буде класний керівник, який допоможе розв'язати будь-які питання. Так, досвідчена команда робить все, щоб дитина якісно засвоїла матеріал.

Дітей заохочують навчатися інтерактивними методами / Фото Optima School

Яка вартість навчання в "Оптімі"

Спеціально для першокласників "Оптіма" пропонує знижки на навчання:

пакет "Екстерн" – 1 500 гривень на місяць;

пакет "Учень" – 3 150 гривень на місяць.

Вчитися можна з будь-якої точки світу, усі уроки доступні 24/7. Якщо дитина отримує знання за кордоном, то можна створити індивідуальний графік та поєднувати дві освіти.

Також є можливість скористатися такими додатковими послугами:

онлайн-клас – діти завжди перебувають під опікою вчителя,

тьютор – спеціаліст, що навчить дитину здобувати знання ефективно;

програма "Інтелект України" – для тих, кому не підходить НУШ.

Перший клас – особливий. "Оптіма" стане тим місцем, де діти полюблять навчання та зможуть розвивати свій інтерес до нових знань.