Министр внутренних дел Игорь Клименко провел встречу с Оксеном Лисовым, Алексеем Кулебой и руководителями ОВА. Чиновники обсуждали наиболее актуальную тему нового учебного года – безопасность образовательного процесса.

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Как будут обеспечивать безопасность детей

По словам Клименко, полиция и представители ГСЧС систематически проверяют укрытия, расположенные на территории учебных заведений. Ситуация безопасности в каждой общине анализируется отдельно, соответствующие отчеты полиция передает в Министерство образования и науки.

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Также МВД реализует свои проекты, которые должны помочь в формировании безопасной образовательной среды во время войны. В частности, речь идет о таких шагах:

подготовку специалистов по безопасности;

расширение сети классов безопасности, которых в Украине уже создано около 1500;

внедрение паспорта безопасности каждого учебного заведения;

усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и т.п.).

Клименко также пообещал, что все начатое перерастет в изменения, которые дадут результат. Все нововведения внедряются в координации с МОН, поэтому безопасность образовательного процесса будет на высоком уровне.