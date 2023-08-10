Міністр внутрішніх справ Ігор Клименок провів зустріч з Оксеном Лісовим, Олексієм Кулебою та очільниками ОВА. Чиновники обговорювали чи не найбільш актуальну тему нового навчального року – безпеку освітнього процесу.
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Як будуть забезпечувати безпеку дітей
За словами Клименка, поліція та представники ДСНС систематично перевіряють укриття, які розташовані на території навчальних закладів. Безпекова ситуація у кожній громаді аналізується окремо, відповідні звіти поліція передає у Міністерство освіти і науки.
Також МВС реалізовує свої проєкти, які повинні допомогти у формуванні безпечного освітнього середовища у час війни. Зокрема, йдеться про такі кроки:
- підготовку спеціалістів з безпеки;
- розширення мережі класів безпеки, яких в Україні вже створено майже 1500;
- впровадження паспорта безпеки кожного навчального закладу;
- посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження тощо).
Клименко також пообіцяв, що усе розпочате переросте у зміни, які дадуть результат. Усі нововведення запроваджуються у координації з МОН, тому безпека освітнього процесу буде на високому рівні.