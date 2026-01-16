Чи запровадять канікули або перехід на дистанційку у школах Одеси
- В Одесі школи продовжать працювати в очному режимі, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.
- З 12 січня школи Одеси відновили очне навчання завдяки стабілізації погодних умов.
Через складну ситуацію в енергетиці в Україні тимчасово припиняють очне навчання у закладах освіти. Регіони мають ухвалити рішення щодо переходу на дистанційку або канікули до 1 лютого.
У Києві – канікули до 1 лютого. Дитсадки працюють залежно від ситуації. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер у фейсбуці повідомила, як вчитимуться учні та студенти в Одесі, інформує 24 Канал.
Як вчитимуться учні в Одесі?
Чиновниця заявила, що мережею поширюється інформація про перехід на дистанційну форму роботи чи впровадження зимових канікул у школах.
За її словами, справді, після обстрілів та пошкодження енергетичної системи, у деяких регіонах країни виникла необхідність переглянути режим роботи закладів.
Цікаво! У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.
У нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очний режим роботи! Заклади освіти міста працюють у звичайному режимі та готові приймати дітей,
– наголосила Філлер.
І додала: інформуватимуть у разі змін.
Як навчалися учні в Одесі?
З 12 січня школи Одеси відновили очне навчання.
Це пов'язано зі стабілізацією погодних умов, повідомили в Одеській міській раді.
Раніше в департаменті освіти та науки та в Одеській ОВА рекомендували перевести заклади освіти на дистанційне навчання з 12 по 19 січня.
Рішення ухвалили після опитування батьків.