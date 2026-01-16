Чи запровадять канікули або перехід на дистанційку у школах Одеси

Через складну ситуацію в енергетиці в Україні тимчасово припиняють очне навчання у закладах освіти. Регіони мають ухвалити рішення щодо переходу на дистанційку або канікули до 1 лютого.

У Києві – канікули до 1 лютого. Дитсадки працюють залежно від ситуації. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер у фейсбуці повідомила, як вчитимуться учні та студенти в Одесі, інформує 24 Канал.

До теми Усі навчальні заклади мають негайно або перейти на онлайн-навчання, або продовжити канікули

Як вчитимуться учні в Одесі?

Чиновниця заявила, що мережею поширюється інформація про перехід на дистанційну форму роботи чи впровадження зимових канікул у школах.

За її словами, справді, після обстрілів та пошкодження енергетичної системи, у деяких регіонах країни виникла необхідність переглянути режим роботи закладів.

Цікаво! У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.

У нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очний режим роботи! Заклади освіти міста працюють у звичайному режимі та готові приймати дітей,

– наголосила Філлер.

І додала: інформуватимуть у разі змін.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як навчалися учні в Одесі?