"Треба виходити в офлайн": Лісовий розповів про навчання студентів з 1 вересня

Чимало студентів в Україні хоче повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня. Але щодо цього є певна дискусія і певний ризик.

Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: частина українців виїхала за кордон і можуть повернутися далеко не всі. При цьому міністр назвав основний ризик повернення до очного навчання.

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За словами очільника Міносвіти, є ризик повернення студентів в Україні за парти, адже наша держава у такому разі втратить частину студентів і викладачів.

Все ж, вважає міністр, є і ризик втрати якості освіти, якщо не повернутися до очного навчання.

Треба виходити в офлайн. Безумовно, є галузі, в яких просто неможливо надати якісну освіту онлайн – інженерія, медицина… Усе те, що потребує практики, лабораторії, експериментів,

– наголосив очільник МОН.

При цьому він акцентував, що в університеті формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії. І теперішня молодь може бути менш конкурентоспроможною, ніж попередники, які навчалися очно і соціально взаємодіяли.

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