"Треба виходити в офлайн": Лісовий розповів про навчання студентів з 1 вересня
Джерело:Lb.ua
Чимало студентів в Україні хоче повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня. Але щодо цього є певна дискусія і певний ризик.
Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: частина українців виїхала за кордон і можуть повернутися далеко не всі. При цьому міністр назвав основний ризик повернення до очного навчання.
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За словами очільника Міносвіти, є ризик повернення студентів в Україні за парти, адже наша держава у такому разі втратить частину студентів і викладачів.
Все ж, вважає міністр, є і ризик втрати якості освіти, якщо не повернутися до очного навчання.
Треба виходити в офлайн. Безумовно, є галузі, в яких просто неможливо надати якісну освіту онлайн – інженерія, медицина… Усе те, що потребує практики, лабораторії, експериментів,
– наголосив очільник МОН.
При цьому він акцентував, що в університеті формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії. І теперішня молодь може бути менш конкурентоспроможною, ніж попередники, які навчалися очно і соціально взаємодіяли.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.