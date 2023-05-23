Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул: часть украинцев уехала за границу и могут вернуться далеко не все. При этом министр назвал основной риск возвращения к очной учебе.

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По словам главы Минобразования, есть риск возвращения студентов в Украину за парты, ведь наше государство в таком случае потеряет часть студентов и преподавателей.

Тем не менее, считает министр, есть и риск потери качества образования, если не вернуться к очной учебе.

Надо выходить в офлайн. Безусловно, есть отрасли, в которых просто невозможно предоставить качественное образование онлайн – инженерия, медицина… Все, что требует практики, лаборатории, экспериментов,

– подчеркнул глава МОН.

При этом он акцентировал, что в университете формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия. И нынешняя молодежь может быть менее конкурентоспособной, чем предшественники, учившиеся очно и социально взаимодействовавшие.

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