Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул: часть украинцев уехала за границу и могут вернуться далеко не все. При этом министр назвал основной риск возвращения к очной учебе.
Смотрите также Лисовой сделал заявление о сокращении количества и осовременивании предметов в школах
Лисовой сделал заявление об обучении студентов с 1 сентября
По словам главы Минобразования, есть риск возвращения студентов в Украину за парты, ведь наше государство в таком случае потеряет часть студентов и преподавателей.
Тем не менее, считает министр, есть и риск потери качества образования, если не вернуться к очной учебе.
Надо выходить в офлайн. Безусловно, есть отрасли, в которых просто невозможно предоставить качественное образование онлайн – инженерия, медицина… Все, что требует практики, лаборатории, экспериментов,
– подчеркнул глава МОН.
При этом он акцентировал, что в университете формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия. И нынешняя молодежь может быть менее конкурентоспособной, чем предшественники, учившиеся очно и социально взаимодействовавшие.
К теме Профтехобразование – в приоритете: Лисовой рассказал, как будут готовить специалистов для восстановления Украины
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.