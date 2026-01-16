Укр Рус
16 січня, 12:36
В енергетиці – надзвичайна ситуація: як вчитимуться учні на Львівщині

Марія Волошин
Основні тези
  • Уряд погодив тимчасове припинення очного навчання через складну ситуацію в енергетиці, але остаточні рішення ухвалюють регіони.
  • На Львівщині рекомендують продовжити навчання в очному форматі.

Уряд погодив тимчасове припинення очного навчання у закладах освіти через складну ситуацію в енергетиці України. Однак остаточні рішення ухвалюють регіони.

Вони можуть погодити перехід на дистанційку або продовжити/запровадити канікули до 1 лютого. У Департаменті освіти і науки Львівської ОДА повідомили, як вчитимуться учні, інформує 24 Канал.

Як вчитимуться учні на Львівщині?

На Львівщині змін в освітньому процесі найближчими днями не буде.

З огляду на те, що Львівська область є тиловим регіоном і значна кількість громад має можливість забезпечити належні умови для освітнього процесу (зокрема, тепло в приміщеннях), рекомендуємо громадам, які мають можливість здійснювати підвезення дітей, продовжити або розпочати навчальний процес в очному форматі,
– заявили в ОВА. 

У разі відсутності такої можливості рекомендували організовувати навчання у дистанційному форматі.

Цікаво! У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.

Якщо ж у громаді не можуть забезпечити дистанційне навчання через відсутність світла, то мають продовжити канікули. Рішення ухвалює громада. 

Які зміни в навчальному процесі відбудуться?

  • Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • У Києві – канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях. 