В енергетиці – надзвичайна ситуація: як вчитимуться учні на Львівщині

Уряд погодив тимчасове припинення очного навчання у закладах освіти через складну ситуацію в енергетиці України. Однак остаточні рішення ухвалюють регіони.

Вони можуть погодити перехід на дистанційку або продовжити/запровадити канікули до 1 лютого. У Департаменті освіти і науки Львівської ОДА повідомили, як вчитимуться учні, інформує 24 Канал.

Як вчитимуться учні на Львівщині?

На Львівщині змін в освітньому процесі найближчими днями не буде.

З огляду на те, що Львівська область є тиловим регіоном і значна кількість громад має можливість забезпечити належні умови для освітнього процесу (зокрема, тепло в приміщеннях), рекомендуємо громадам, які мають можливість здійснювати підвезення дітей, продовжити або розпочати навчальний процес в очному форматі,

– заявили в ОВА.

У разі відсутності такої можливості рекомендували організовувати навчання у дистанційному форматі.

Цікаво! У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.

Якщо ж у громаді не можуть забезпечити дистанційне навчання через відсутність світла, то мають продовжити канікули. Рішення ухвалює громада.

Які зміни в навчальному процесі відбудуться?