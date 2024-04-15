Школи Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва повинні перейти на очне навчання, – МОН

У міністерстві освіти і науки України наголошують, що пріоритетом на сьогодні є очне навчання. Закладам освіти варто повертати цей формат там, де дозволяє безпекова ситуація.

Так, заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону заявив, що школи Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва мають переходити на очне навчання. У протилежному разі, на його думку, учні виїжджатимуть із цих міст разом з батьками.

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У МОН радять школам переходити на очне навчання

Посадовець заявив, що багатьом школярам не вистачає соціалізації, групової роботи та презентації. Це спричинено тим, що вже майже чотири роки вони здобувають освіту онлайн через ковід та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ми маємо повернути наших дітей до особистого спілкування. Це пріоритет. Але, очевидно, пріоритет безпеки. Тому виходимо на пріоритет загальноурядовий: у нас мають з'явитися, особливо в таких містах як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Одеса нормальні підземні школи,

– наголосив Винницький.

І додав: якщо цього не станеться, діти разом з батьками виїдуть із цих територій. А це крок назустріч нашому ворогу, який ми не можемо дозволити, наголосив посадовець.

Де заклади освіти з 1 вересня мають працювати офлайн

Не так давно Михайло Винницький заявив, що усі навчальні заклади, розташовані на захід від Києва, повинні працювати лише офлайн.

Такий формат має запрацювати до вересня 2024 року.

В окремих закладах освіти, за його словами, доведеться здобувати освіту у межах двох змін або ввечері.

Однак на сьогодні для Кабміну та МОН очне навчання – величезний пріоритет.