Школы Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева должны перейти на очное обучение, – МОН

В министерстве образования и науки Украины отмечают, что приоритетом на сегодня является очное обучение. Учебным заведениям следует возвращать этот формат там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Так, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона заявил, что школы Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева должны переходить на очное обучение. В противном случае, по его мнению, ученики будут выезжать из этих городов вместе с родителями.

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В МОН советуют школам переходить на очное обучение

Чиновник заявил, что многим школьникам не хватает социализации, групповой работы и презентации. Это вызвано тем, что уже почти четыре года они получают образование онлайн из-за ковида и полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы должны вернуть наших детей к личному общению. Это приоритет. Но, очевидно, приоритет безопасности. Поэтому выходим на приоритет общеправительственный: у нас должны появиться, особенно в таких городах как Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, Одесса нормальные подземные школы,

– подчеркнул Винницкий.

И добавил: если этого не произойдет, дети вместе с родителями уедут из этих территорий. А это шаг навстречу нашему врагу, который мы не можем позволить, подчеркнул чиновник.

Где учебные заведения с 1 сентября должны работать офлайн

Не так давно Михаил Винницкий заявил, что все учебные заведения, расположены к западу от Киева, должны работать только офлайн.

Такой формат должен заработать до сентября 2024 года.

В отдельных учебных заведениях, по его словам, придется получать образование в пределах двух смен или вечером.

Однако на сегодня для Кабмина и МОН очное обучение – огромный приоритет.