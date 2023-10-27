Школярів в одному з обласних центрів переводять на дистанційне навчання
Джерело:Суспільне
Учні у Вінниці переходять на дистанційну форму навчання. Вони не відвідуватимуть школи вже з понеділка, 30 жовтня.
Очільниця профільного департаменту міста Оксана Яценко уточнила, що рішення ухвалили через спалах гепатиту А. Дитячі садки натомість працюватимуть у звичному режимі.
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Учні у Вінниці переходять на дистанційку
Яценко при цьому не повідомила, скільки учні у Вінниці навчатимуться дистанційно.
Також вона зауважила: захворювання може дуже швидко поширитися. Зокрема, й через те, що діти часто не миють руки та овочі.
Скільки триватиме дистанційне навчання, поки не відомо, будемо моніторити ситуацію,
– наголосила чиновниця.
Зазначимо, гепатит A – вірусне захворювання, що вражає печінку. Інкубаційний період триває 14 – 28 днів.До слова, у більшості шкіл України зараз тривають осінні канікули. Коли і скільки відпочивають від навчання учні у різних регіонах України, читайте за посиланням.