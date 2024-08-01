На Запоріжжі планують скоротити кількість шкіл та повернути 45 тисяч учнів на очне навчання

У Запорізькій області хочуть повернути на очне навчання майже 45 тисяч учнів. Умови для цього у регіоні мають створити до кінця 2024 року.

Про це під час брифінгу заявила очільниця департаменту освіти і науки ОВА Людмила Бухаріна. І зазначила, що учні, які навчаються у школах області, перебувають у регіоні, в інших областях, за кордоном та на ТОТ.

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Як вчитимуться учні у Запорізькій області

Ці всі школярі можуть навчатися у межах різних форматів. Є випадки, коли в одному класі навчаються всі чотири категорії дітей. І це вливає на якість освіти, заявила чиновниця. Адже діти мають різні умови та можливості щодо доєднання на онлайн-навчання.

Загалом на сьогодні в Запорізької області надають послуги освіти 383 заклади, серед них – 6 приватних. До повномасштабної війни їх було майже 500.

В ОВА зазначають, що майже сто шкіл мають менш ніж сто учнів і це суперечить освітній реформі. Саме тому в регіоні розпочалась процедура оптимізації шкільної мережі, яка передбачає закриття певної кількості закладів. Точної кількості не називають.

Бухаріна каже, що зараз пріоритетним завданням для влади є створення умов для очного навчання для якомога більшої кількості дітей. Вже створили умови для очного навчання для 24 тисяч дітей.

Із 383 шкіл у 79 створені умови для змішаного навчання… Для 44 585 дітей до кінця року мають бути створені умови в Запоріжжі та в Запорізькому районі для виходу в офлайн,

– повідомила чиновниця.

Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв, що близько 50 тисяч школярів у Запорізькій області не мають можливості очно відвідувати заняття.