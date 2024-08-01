Об этом во время брифинга заявила руководительница департамента образования и науки ОГА Людмила Бухарина. И отметила, что ученики, которые учатся в школах области, находятся в регионе, в других областях, за рубежом и на ВОТ.

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Как будут учиться ученики в Запорожской области

Эти все школьники могут учиться в рамках различных форматов. Есть случаи, когда в одном классе учатся все четыре категории детей. И это влияет на качество образования, заявила чиновница. Ведь дети имеют разные условия и возможности по присоединению на онлайн-обучение.

Всего на сегодня в Запорожской области предоставляют услуги образования 383 заведения, среди них – 6 частных. До полномасштабной войны их было почти 500.

В ОВА отмечают, что почти сто школ имеют менее ста учеников и это противоречит образовательной реформе. Именно поэтому в регионе началась процедура оптимизации школьной сети, которая предусматривает закрытие определенного количества заведений. Точного количества не называют.

Бухарина говорит, что сейчас приоритетной задачей для власти является создание условий для очного обучения для как можно большего количества детей. Уже создали условия для очного обучения для 24 тысяч детей.

Из 383 школ в 79 созданы условия для смешанного обучения... Для 44 585 детей до конца года должны быть созданы условия в Запорожье и в Запорожском районе для выхода в оффлайн,

– сообщила чиновница.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял, что около 50 тысяч школьников в Запорожской области не имеют возможности очно посещать занятия.