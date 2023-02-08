Буде додатковий конкурс: які сюрпризи очікують при вступі на окремі спеціальності
Не на всі спеціальності абітурієнти зможуть вступити лише за результатами НМТ. На окремих у вишах передбачили додаткові конкурси.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що мовиться про спортивні та творчі спеціальності.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Які сюрпризи проготували виші на окремих спеціальностях
Чиновник перш за все нагадав, що у 2023 році на будь-яку спеціальність можна вступати з будь-яким набором предметів НМТ. Але виокремив творчі та спортичні спеціальності.
На творчі та спортивні спеціальності, окрім національного мультипредметного тесту, треба буде проходити ще творчі або спортивні конкурси,
– уточнив Вітренко.
За його словами, у цьому році при вступі також враховуватимуть сертифікати ЗНО 2020 – 2021 років та результати НМТ 2022 року.
Для тих спеціальностей, які потребують особливої державної підтримки, – у нас є 53 спеціальності та 11 спеціалізацій – на контрактну форму навчання можна буде вступати лише за результатами розгляду мотиваційного листа,
– додав заступник очільника МОН.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.