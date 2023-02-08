Буде додатковий конкурс: які сюрпризи очікують при вступі на окремі спеціальності

Не на всі спеціальності абітурієнти зможуть вступити лише за результатами НМТ. На окремих у вишах передбачили додаткові конкурси.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що мовиться про спортивні та творчі спеціальності.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які сюрпризи проготували виші на окремих спеціальностях

Чиновник перш за все нагадав, що у 2023 році на будь-яку спеціальність можна вступати з будь-яким набором предметів НМТ. Але виокремив творчі та спортичні спеціальності.

На творчі та спортивні спеціальності, окрім національного мультипредметного тесту, треба буде проходити ще творчі або спортивні конкурси,

– уточнив Вітренко.

За його словами, у цьому році при вступі також враховуватимуть сертифікати ЗНО 2020 – 2021 років та результати НМТ 2022 року.

Для тих спеціальностей, які потребують особливої державної підтримки, – у нас є 53 спеціальності та 11 спеціалізацій – на контрактну форму навчання можна буде вступати лише за результатами розгляду мотиваційного листа,

– додав заступник очільника МОН.

Читайте Як нараховуватимуть бали за завдання НМТ у 2023 році

Вступна кампанія – 2023: коротко