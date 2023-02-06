У блоках тестів з української мови, математики, історії України, біології, хімії, фізики та іноземної мови передбачені 8 типів завдань. Кожен з них має свої особливості та критерії оцінювання.

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Як нараховуватимуть бали за завдання

Які типи завдань і бали за їхнє виконання можуть отримати учасники НМТ – 2023, читайте нижче.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання містить умову та 4 – 5 варіантів відповіді. І має при цьому один правильний варіант, який учасник НМТ має позначити. Тоді завдання вважатимуть виконаним. За правильну відповідь передбачили 1 бал.

Завдання такого типу місять усі три блоки тесту.

Завдання на встановлення відповідності

Ці завдання містять основу та два стовпчики інформації. Останні позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Так, вам потрібно встановити відповідність між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Учаснику НМТ потрібно зробити позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей. За кожну правильну відповідь учансик тестування отримує 1 бал.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовують у блоці з математики та хімії. А з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, – у блоках з української мови, історії України, біології, фізики.

Завдання на встановлення відповідності

Тут потрібно підібрати заголовок до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Так, учаснику тесту треба встановити відповідність і позначити варіант відповіді. За правильну відповідь передбачили 1 бал.

Такі завдання є у блоці з іноземних мов.

Завдання на заповнення пропусків у тексті

Тут потрібно доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів. Учасник має вибрати і позначити один варіант. За правильну відповідь отримує 1 бал.

Такі завдання є у блоках з іноземної мови.

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання містить основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів тощо). Вони позначені буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності. Перша подія / дія має відповідати цифрі 1 і так далі.

Учасник має зробити позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці відповідей. Якщо виконає завдання правильно, отримає 3 бали. Також 2 бали за правильно вказану першу й останню події / дії, 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію / дію.

Такі завдання є у блоці з історії України.

Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 7

Ці завдання містять основу та 7 варіантів відповіді, позначених цифрами. З них треба вибрати 3 правильні. За кожен правильно вказаний варіант відповіді учаснику НМТ доплюсовують 1 з 3 можливих балів.

Такі завдання є у блоці з історії України.

Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 3 груп

Завдання містить основу та 3 групи (стовпчики) відповідей. Останні позначені цифрами. Кожна група має лише одну правильну відповідь. Учасник НМТ має вибрати з кожної групи (стовпчика) і послідовно позначити три відповіді (цифри) в бланку відповідей. За кожну правильно відповідь отримує 1 бал. До слова, тут варто дотримуватись послідовності написання цифр.

Таке завдання є у тесті з біології.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Це завдання містить основу і передбачає розв'язання задачі. Учасник НМТ має надати кінцеву відповідь – тоді завдання вважають виконаним. За правильну відповідь отримує 2 бали.

Такі завдання є у блоці з математики, хімії та фізики.

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Скільки балів максимально можна набрати

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник НМТ, якщо правильно виконає усі завдання тесту, залежить від обраного блоку предметів. Так, можна отримати за блок з: