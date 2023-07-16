Вже з початку нового навчального року студенти повернуться до навчання в очному режимі. Принаймні, якщо це дозволятиме ситуація.

Міністерство освіти і науки України порекомендувало українським коледжам та університетам повернутися до очного навчання. Якщо десь ще потрібен час на облаштування укриттів на випадок повітряної тривоги – до 1 вересня ще достатньо часу це зробити.

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Повернення до очного навчання

Як повідомили у МОН, результатом дистанційного навчання стало зниження якості освіти. Зрозуміло, що відновити очний навчальний процес у закладах освіти, які розташовані поблизу зони бойових дій, неможливо, але в усіх інших зробити це цілком реально.

Разом з тим повідомляється, що відповідне рішення повинні прийняти як виші, так і ОВА. МОН може лише надавати рекомендації, проте кінцеве рішення приймає керівництво університету чи коледжу після консультацій з військовою адміністрацією.

Заклади вищої освіти вже протестували рішення, яке дозволяє студентам повернутися до очного навчання. В укриття одразу всі студенти не помістяться, тому потрібно знаходити проміжне рішення.

Наприклад, у "Львівській політехніці" студенти навчалися у дві зміни, а в Острозькій академії дисципліни, які потребували очної присутності, викладали на ротаційній основі, тобто студенти приїжджали по черзі.