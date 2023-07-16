Министерство образования и науки Украины порекомендовало украинским колледжам и университетам вернуться к очной учебе. Если где-то еще нужно время на обустройство укрытий на случай воздушной тревоги – до 1 сентября достаточно времени это сделать.

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Возвращение к очной учебе

Как сообщили в МОН, результатом дистанционного обучения явилось снижение качества образования. Понятно, что восстановить очный учебный процесс в учебных заведениях, расположенных вблизи зоны боевых действий, невозможно, но во всех других сделать это вполне реально.

Вместе с тем сообщается, что соответствующее решение должно принять как вузы, так и ОВА. МОН может только давать рекомендации, однако окончательное решение принимает руководство университета или колледжа после консультаций с военной администрацией.

Учреждения высшего образования уже протестировали решение, позволяющее студентам вернуться к очной учебе. В укрытие сразу все студенты не поместятся, поэтому нужно находить промежуточное решение.

Например, во "Львовской политехнике" студенты учились в две смены, а в Острожской академии дисциплины, которые нуждались в очном присутствии, преподавали на ротационной основе, то есть студенты приезжали поочередно.