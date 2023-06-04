НМТ-2023: завдання для кожного учасника будуть унікальними

Основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня, тому якась частина учнів стане першопрохідцем іспиту. Але не варто сподіватися, що вони зможуть розповісти на відповіді на запитання для тих, хто складатиме НМТ пізніше.

В УЦОЯО закликали учнів, які складатимуть НМТ, відкинути усі сподівання на те, аби якось схитрувати та здобути преференції у чесній конкуренції. Укладачі тесту продумали усі варіанти спроб недоброчесності.

Не пропустіть Літні канікули з користю: як допомогти школяреві підтягнути пропущені теми

Завдання будуть унікальними

В УЦОЯО розповіли про те, чи зможуть ті, хто складає іспит пізніше, дізнатися правильні відповіді від тих, хто складатиме НМТ на початку. Відповідь була однозначна – такої можливості немає, адже завдання для кожного дня та сесії НМТ будуть унікальними.

Втім, подібності у завданнях можуть зустрічатися. Це зумовлено тим, що тест формувався за шкільною програмою, і кількість знань, які потрібно перевірити, обмежена.

Звичайно, що подібні і суголосні завдання можуть траплятися, тому що програма ЗНО обмежена, наприклад, кількістю дат, понять та термінів, які ми можемо перевіряти і щоб усе перевірити впродовж усіх змін тестування – зрозуміло, що подібність може зустрічатися,

– сказав Валерій Бойко, заступник директора УЦОЯО.

Нагадаємо, основна сесія НМТ стартує вже завтра, 5 червня. Вона триватиме до 23 червня. Пропустити тестування та скласти його у додаткову сесію можна лише за вагомої причини та з наявністю усіх підтверджуючих документів.