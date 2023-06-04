В УЦОКО призвали учеников, которые будут составлять НМТ, отвергнуть все надежды на то, чтобы как-то схитрить и получить преференции в честной конкуренции. Составители теста продумали все варианты попыток неблагочестия.

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Задания будут уникальными

В УЦОКО рассказали о том, смогут ли те, кто сдает экзамен позже, узнать правильные ответы от тех, кто будет сдавать НМТ в начале. Ответ был однозначен – такой возможности нет, ведь задачи для каждого дня и сессии НМТ будут уникальными.

Впрочем, сходства в задачах могут встречаться. Это обусловлено тем, что тест формировался по школьной программе, и количество проверяемых знаний ограничено.

Конечно, подобные и согласные задачи могут случаться, потому что программа ВНО ограничена, например, количеством дат, понятий и терминов, которые мы можем проверять и чтобы все проверить на протяжении всех изменений тестирования – понятно, что сходство может встречаться,

– сказал Валерий Бойко, заместитель директора УЦОКО.

Напомним, основная сессия НМТ стартует уже завтра, 5 июня. Она продлится до 23 июня. Пропустить тестирование и сдать его в дополнительную сессию можно только по веской причине и с наличием всех подтверждающих документов.