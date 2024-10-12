МОН запустило сервіс для повідомлень про факти булінгу в школах: як він працює

Міносвіти запустило сервіс, через який можна повідомляти про випадки булінгу в школах. Інформація передаватиметься до директорів освітніх закладів.

Наразі сервіс має лише базовий функціонал. Про це йдеться на сайті АІКОМ – Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.

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Директор школи має відреагувати на булінг впродовж доби

На АІКОМ створили Антибулінговий розділ.

Цей розділ дає можливість повідомити про булінг у закладі освіти анонімно чи відкрито, і ці дані будуть передані директору вашого закладу освіти. Директор має відреагувати на заяву про булінг, проте, якщо цього не відбудеться, через 24 години буде задіяно передбачений чинним законодавством алгоритм реагування на булінг,

– зазначає АІКОМ.

Також в Антибулінговому розділі можна знайти рекомендації, як правильно реагувати на булінг.

Щоб скористатися сервісом, потрібно пройти реєстрацію.

Наразі цей розділ перебуває в розробці та має лише базовий функціонал. Розробники закликають долучитися до удосконалення проєкту.

"Будемо вдячні за ваші відгуки та побажання за адресою antybullyingchatbot@gmail.com", – пишуть вони.