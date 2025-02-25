25 лютого, 20:43
Більший штраф і відсторонення: освітній омбудсмен ініціює зміни в покаранні за булінг
Основні тези
- Освітній омбудсмен України Надія Лещик ініціює зміни до законодавства для посилення захисту дітей від булінгу.
- Мовиться, зокрема, про збільшення штрафів за порушення, зміну строків накладення адмінстягнень та відсторонення винних осіб.
Освітній омбудсмен України Надія Лещик ініціює зміни щодо посилення захисту дітей від булінгу. Вона вже готує листа до Верховної Ради.
Мовиться про зміни щодо проблем у правовому полі, які ускладнюють захист дитини від насильства та жорстокого поводження, зокрема булінгу, й пропозиції змін до законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Надії Лещик у фейсбуці.
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Які зміни пропонує освітній омбудсмен
Пані освітній омбудсмен, зокрема, пропонує:
- збільшити штраф за булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Зараз цей штраф становить від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 гривень);
- збільшити строки накладення адміністративного стягнення за булінг до одного року, за аналогією з нормою притягнення до відповідальності за водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
- відсторонювати від роботи з дітьми осіб, визнаних судом винними у жорстокому поводженні з дітьми, зокрема булінгу. Зараз, згідно з даними офісу освітнього омбудсмена, особи, які вчиняють насильство чи цькування, нерідко продовжують працювати в цьому ж закладі освіти. Іноді вони звільняються за власним бажанням чи згодою сторін і переходять працювати до іншого закладу освіти, де ще не мають репутаційних втрат;
- уніфікувати поняття булінгу в усіх нормативно-правових актах. Зокрема, нині неможливе притягнення до відповідальності за булінг, вчинений не у закладі освіти, а в закладі культури, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, до внесення відповідних змін;
- внести зміни до законодавства для захисту від булінгу в правовому полі повнолітніх осіб;
- унормувати виключення (відсторонення) члена комісії з розгляду випадку булінгу в закладі освіти, щодо якого є скарга про булінг або який є потерпілим від булінгу.
За словами Лещик, Мінсоцполітики в координації з іншими міністерствами розробляє два важливі для антибулінгової протидії документи:
- Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми.
- Порядок реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми.