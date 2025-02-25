Мовиться про зміни щодо проблем у правовому полі, які ускладнюють захист дитини від насильства та жорстокого поводження, зокрема булінгу, й пропозиції змін до законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Надії Лещик у фейсбуці.

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Які зміни пропонує освітній омбудсмен

Пані освітній омбудсмен, зокрема, пропонує:

збільшити штраф за булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Зараз цей штраф становить від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 гривень);

збільшити строки накладення адміністративного стягнення за булінг до одного року, за аналогією з нормою притягнення до відповідальності за водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

відсторонювати від роботи з дітьми осіб, визнаних судом винними у жорстокому поводженні з дітьми, зокрема булінгу. Зараз, згідно з даними офісу освітнього омбудсмена, особи, які вчиняють насильство чи цькування, нерідко продовжують працювати в цьому ж закладі освіти. Іноді вони звільняються за власним бажанням чи згодою сторін і переходять працювати до іншого закладу освіти, де ще не мають репутаційних втрат;

уніфікувати поняття булінгу в усіх нормативно-правових актах. Зокрема, нині неможливе притягнення до відповідальності за булінг, вчинений не у закладі освіти, а в закладі культури, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, до внесення відповідних змін;

внести зміни до законодавства для захисту від булінгу в правовому полі повнолітніх осіб;

унормувати виключення (відсторонення) члена комісії з розгляду випадку булінгу в закладі освіти, щодо якого є скарга про булінг або який є потерпілим від булінгу.

За словами Лещик, Мінсоцполітики в координації з іншими міністерствами розробляє два важливі для антибулінгової протидії документи: