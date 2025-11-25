Скільки грошей заклали на освіту і науку у проєкті Держбюджету на 2026 рік

У законопроєкті про Державний бюджет України на 2026 рік на освіту запланували 274 мільярди гривень. Це 75 мільярдів гривень більше ніж на цей рік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України. Загальний обсяг видатків для оплати праці у сфері освіти становитиме 190,5 мільярда, заявив перший заступник очільника відомства Роман Єрмоличев.

Скільки коштів заклали на освіту і науку на 2026 рік?

Посадовець заявив: попри всі обмеження, уряд чітко визначив підтримку освіти як одного з пріоритетів у наступному році.

Однак поряд із фінансуванням існує інший критично важливий чинник – ефективність використання державних коштів. Саме на цьому Мінфін наголошує постійно: кожна гривня має приносити результат у вигляді якісної освіти, безпечного та комфортного середовища, сучасного харчування, оновленої інфраструктури та доступних можливостей для розвитку кожної дитини,

– наголосив Єрмоличев.

І акцентував на поліпшенні якості освіти в Україні. Це завдання потребує змін на рівні держави, громади, школи, учителя та сім'ї.

Україні потрібна Національна стратегія якості освіти як комплексна рамка дій держави, спрямована на створення сучасної, конкурентоспроможної та доступної системи освіти, яка відповідає стандартам ЄС, потребам економіки та викликам безпеки,

– вважає посадовець.

Основними елементами мають бути:

учитель як ключ до якості;

цифровізація та аналітика;

зміст освіти;

шкільна автономія та відповідальність за результати;

сучасна професійна та вища освіта.

Скільки коштів заклали на освіту на цей рік?

На освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.

Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої та вищої освіти.

На це скерували 55,6 мільярда гривень.

Ще 12 мільярдів гривень з бюджету – на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.

Детальніше – на фото.

Кошти на освіту на 2025 рік / МОН