Сколько денег заложили на образование и науку в проекте Госбюджета на 2026 год

В законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2026 год на образование запланировали 274 миллиарда гривен. Это 75 миллиардов гривен больше чем на этот год.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. Общий объем расходов для оплаты труда в сфере образования составит 190,5 миллиарда, заявил первый заместитель главы ведомства Роман Ермоличев.

Сколько средств заложили на образование и науку на 2026 год?

Чиновник заявил: несмотря на все ограничения, правительство четко определило поддержку образования как одного из приоритетов в следующем году.

Однако наряду с финансированием существует другой критически важный фактор – эффективность использования государственных средств. Именно это Минфин отмечает постоянно: каждая гривна должна приносить результат в виде качественного образования, безопасной и комфортной среды, современного питания, обновленной инфраструктуры и доступных возможностей для развития каждого ребенка,

– подчеркнул Ермоличев.

И акцентировал на улучшении качества образования в Украине. Эта задача требует изменений на уровне государства, общины, школы, учителя и семьи.

Украине нужна Национальная стратегия качества образования как комплексная рамка действий государства, направлена на создание современной, конкурентоспособной и доступной системы образования, которая соответствует стандартам ЕС, потребностям экономики и вызовам безопасности,

– считает чиновник.

Основными элементами должны быть:

учитель как ключ к качеству;

цифровизация и аналитика;

содержание образования;

школьная автономия и ответственность за результаты;

современное профессиональное и высшее образование.

Сколько средств заложили на образование на этот год?

На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.

На это направили 55,6 миллиардов гривен.

Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.

Подробнее – на фото.

Средства на образование на 2025 год / МОН