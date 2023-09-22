В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія для психологічної підтримки дітей в укриттях

Міносвіти України та Фонд Східна Європа запустили кампанію #BraveKidsUkraine. Її мета – створити максимально комфортні психологічні умови для перебування дітей в укриттях.

У межах кампанії відомі люди, лідери думок, музиканти, актори та блогери з України та з-за кордону записують короткі відеоролики. Відео містять слова підтримки, побажання, вправи, ігри та цікаві завдання – усе легко повторити, перебуваючи у сховищі. Адже під час повітряної тривоги дітям може бути тривожно, стресово і навіть страшно.

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В Україні стартувала кампанія для психологічної підтримки дітей в укриттях

Ідея кампанії належить Фонду Східна Європа. Вона з’явилася, коли організація у вересні 2022 року у співпраці з МОН, ДСНС та МВС почала облаштовувати укриття в навчальних закладах. Спілкуючись із дітьми та освітянами, експерти проєкту зрозуміли, наскільки важливим є не тільки побутовий, але й психологічний комфорт школярів у таких приміщеннях.

Ми усвідомили, що проблема подолання стресу під час повітряної тривоги стоїть дуже гостро. Тому ми з психологинею Світланою Ройз розробили для вчителів безкоштовний онлайн-курс, присвячений психологічній безпеці. А зараз – з початком нового навчального року – вирішили запровадити цю нову ініціативу. Бо розуміємо і знаємо, наскільки це важливо,

– наголосив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Міністр освіти записав відеозвернення для дітей

Одним із перших, хто підтримав кампанію #BraveKidsUkraine, став міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У відеозверненні до дітей він наголосив, що боятися – це нормально: і для дорослого, і для дитини. Навіть супергерої часом сумують й почуваються невпевнено.

Один із фокусів роботи команди МОН – створення безпечних умов для дітей та освітян. 1,5 мільярда гривень уряд виділив на облаштування укриттів у школах. Водночас для нас важливо не лише забезпечити школярів сховищами, а й створити комфортні умови для перебування в них. Я пишаюся українськими дітьми – поколінням сміливих та надзвичайно стійких людей. Тож цю кампанію ми запустили для кожної української дитини: від дошкільнят до підлітків, адже хочемо, щоби попри все вони почувалися в укритті впевнено і спокійно,

– наголосив міністр.

Натомість психологиня Світлана Ройз зауважила: психологічна складова так само важлива, як і перебування у безпечному місці.

Складно спрогнозувати, якою буде реакція конкретної дитини на стрес. Але стан дитини залежить і від тих дорослих, які поруч. Тому важливо мати багато різних інструментів, щоб скерувати активність дитини, дати конкретні практики й допомогти зменшити тривогу, повернути відчуття стійкості. І саме цей проєкт дає відчуття підтримки від авторитетних для дітей різного віку людей. Вони пропонують без повчання, прості, іноді смішні, практики у формі, яку легко сприйняти. І дають змогу відчути себе стійкими, де б ми не були,

– наголосила вона.

Хто допомагатиме дітям боротися зі стресом

Впоратися зі стресом та віднайти внутрішні сили дітям вже допомагають переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, переможниця "Євробачення-2016" Джамала, волонтер Сергій Притула, а також відомі британці – актор Стівен Фрай і дитяча письменниця й телеведуча BBC Нікола Девіс. Перелік лідерів думок, які підтримали #BraveKidsUkraine, постійно збільшується. Вони пропонують дітям не лише слова підтримки, а й цікаві завдання, вправи, ігри та челенджі.

Ознайомитися із активностями кампанії можна на кількох платформах: сайт кампанії, Facebook, Instagram, YouTube і TikTok.