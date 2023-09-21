Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час "Форуму якості освіти 2023" заявив, що в Україні паралельно працюють над забезпеченням якісної освіти, адже вона – основа відновлення держави. Він також уточнив, як забезпечити якісну освіту в умовах війни задля перемоги.

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Як забезпечити якісну освіту в умовах війни

Руслан Гурак презентував чотири стратегічні завдання, які покликані забезпечити якісну освіту у час війни. Це:

удосконалення системи зворотного зв'язку про якість освітньої політики;

розбудова внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення якості освіти;

формування ефективної мережі закладів освіти;

актуалізація систему оцінювання вчителів.

У Міносвіти також зазначили, що під час форуму учасники сформулювали бачення оцінювання освітньої діяльності, проведення інституційних аудитів шкіл та аналізу діяльності громад щодо забезпечення якості освіти. І напрацювали кроки для організації навчання "без освітніх втрат", а також запропонували нову модель оцінювання професійної діяльності вчителя. Про це обіцяють розповідати згодом детально.

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