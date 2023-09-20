Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону розповів, як навчаються школярі в Україні. А також назвав найкращий метод подолання освітніх втрат, які стали суттєвими через війну.

Дивіться також Підготовка до ДПА і НМТ: де випускникам знайти найкращі курси

Лісовий назвав найкращий метод подолання освітніх втрат

Міністр наголосив, що саме аудиторне навчання є найкращим інструментом з подолання освітніх втрат, розривів та проблем якості освіти.

При цьому Лісовий повідомив, що на сьогодні в Україні 45% учнів навчається очно, навіть у дві зміни, 30% – за змішаною формою, 25% – онлайн. Але, за його словами, не у всіх регіонах можна організувати очне навчання. Головний критерій повернення дітей до аудиторного навчання – безпека. Також важливим є наявність укриттів. З огляду на це й ухвалювали рішення про повернення учнів за парти.

Харківщина, Запоріжжя взагалі не можуть вивести дітей в офлайн, навіть якщо мають укриття у школах. Адже час підльоту ракети не дозволяє навіть туди спуститися,

– зауважив очільник МОН.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Міністр також розповів, що 2023 року держава виділила 1,5 мільярда гривень на будівництво укриттів. Наступного року на цю мету, відповідно до показників проєкту держбюджету, мають скерувати 2,5 мільярда. Міносвіти сподівається, що це таким чином до очного навчання повернеться ще більше школярів.

Дивіться також Що таке "індивідуальний графік навчання" і як його отримати школяреві

Скільки коштів заклали у проєкті держбюджету на 2024 рік на освіту