В рамках кампании известные люди, лидеры мнений, музыканты, актеры и блоггеры из Украины и из-за границы записывают короткие видеоролики. Видео содержат слова поддержки, пожелания, упражнения, игры и интересные задачи – все легко повторить, находясь в хранилище. Ведь во время воздушной тревоги детям может быть тревожно, стрессово и даже страшно.

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В Украине стартовала кампания по психологической поддержке детей в укрытиях

Идея кампании принадлежит Фонду Восточная Европа. Она появилась, когда организация в сентябре 2022 года в сотрудничестве с МОН, ГСЧС и МВД начала обустраивать укрытия в учебных заведениях. Общаясь с детьми и педагогами, эксперты проекта поняли, насколько важен не только бытовой, но и психологический комфорт школьников в таких помещениях.

Мы осознали, что проблема преодоления стресса во время воздушной тревоги стоит очень остро. Поэтому мы с психологиней Светланой Ройз разработали для учителей бесплатный онлайн-курс, посвященный психологической безопасности. А сейчас – с началом нового учебного года – решили ввести эту новую инициативу. Потому что понимаем и знаем, насколько это важно,

– подчеркнул президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях.

Министр образования записал видеообращение для детей

Одним из первых, кто поддержал кампанию #BraveKidsUkraine, стал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. В видеообращение к детям он подчеркнул, что бояться – это нормально: и для взрослого, и для ребенка. Даже супергерои порой унывают и чувствуют себя неуверенно.

Один из фокусов работы команды МОН – создание безопасных условий для детей и педагогов. 1,5 миллиарда гривен правительство выделило на обустройство укрытий в школах. В то же время, для нас важно не только обеспечить школьников хранилищами, но и создать комфортные условия для пребывания в них. Я горжусь украинскими детьми – поколением смелых и очень стойких людей. Поэтому эту кампанию мы запустили для каждого украинского ребенка: от дошкольников до подростков, ведь хотим, чтобы, несмотря на все, они чувствовали себя в укрытии уверенно и спокойно,

– подчеркнул министр.

В то же время психологиня Светлана Ройз заметила: психологическая составляющая так же важна, как и пребывание в безопасном месте.

Сложно спрогнозировать, какова будет реакция конкретного ребенка на стресс. Но состояние ребенка зависит и от тех взрослых, которые рядом. Поэтому важно иметь много разных инструментов, чтобы направить активность ребенка, дать конкретные практики и помочь снизить тревогу, вернуть ощущение устойчивости. И именно этот проект дает ощущение поддержки от авторитетных для детей всех возрастов людей. Они предлагают без назидания, простые, иногда смешные, практики в легко воспринимаемой форме. И позволяют почувствовать себя стойкими, где бы мы ни были,

– подчеркнула она.

Кто будет помогать детям бороться со стрессом

Справиться со стрессом и найти внутренние силы детям уже помогают победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, победительница "Евровидения-2016" Джамала, волонтер Сергей Притула, а также известные британцы – актер Стивен Фрай и детская писательница BC Николая Декола. Список лидеров мнений, которые поддержали #BraveKidsUkraine, постоянно увеличивается. Они предлагают детям не только слова поддержки, но и интересные задачи, упражнения, игры и челенджи.

Ознакомиться с активностями кампании можно на нескольких платформах: сайт кампании, Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.