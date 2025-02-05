Чому школярі не люблять математику: як на це несвідомо впливають батьки

Нелюбов до математики, як виявилося, може передатися дітям від батьків. А нерозуміння цієї дисципліни в дитинстві – вплинути на доросле життя.

Завдання з математики можуть викликати тривожність у батьків, яка передається їх дітям, – і це впливає на розуміння предмета. Таких висновків дійшло дослідження проведене психологами, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

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Як батьки впливають на дітей при вивченні математики

Психологи вирішили проаналізувати вплив на розуміння математики у дітей їх батьками. Дослідники спостерігали за тривожністю до математики у 126 батьків, а потім відстежували математичні навички їхніх дітей. Діти у віці від трьох до п’яти років гірше розбиралися в математиці, якщо їх батьки хвилювалися при роботі з цифрами, графіками, зображеннями.

Відповідно, маленькі діти менше грають у корисні лічильні ігри вдома, коли їхні батьки ненавидять математику й хочуть її уникати. А тому діти, які в дошкільному віці гірше володіли математикою, виявляли гірші математичні навички у віці восьми років.

Надалі, уже як школярі, діти мають проблеми з цією дисципліною. Навіть якщо дорослі намагаються грати з дітьми в ігри з числами без ентузіазму, вони можуть передати свої неприємні почуття щодо точної науки та вплинути на її розуміння.

Цікаво! Близько 30% людей мають сильну "математичну тривожність", яка може призвести до пітніння долонь, прискореного серцебиття і навіть розладу шлунка та запаморочення.

Що варто змінити та як це вплине на доросле життя

Математичні ігри важливі для розвитку логічного мислення дітей та розуміння суті речей. Тому батькам варто приділяти таким іграм увагу. Але тут важливо наголошувати, що дитині не потрібен особливий талант до математики, щоб її вивчати й вона доступна усім. Так, прояв інтересу, ентузіазму та заохочення з боку дорослих може мати величезне значення надалі для їх дітей-учнів.

Один простий, але потужний крок, який можуть зробити батьки, – це позитивніше говорити про математику та визнати, що вам не потрібен особливий талант до математики, щоб її вивчати,

– пише доктор Кінга Морсані, старший автор дослідження з Університету Лафборо.

Грайтесь в математичні ігри з дітьми / Freepik

Попередні дослідження показали, що люди, які мали проблеми з математикою в дитинстві, як правило, відчувають труднощі в дорослому віці, і як наслідок – можуть гірше приймати фінансові рішення.

Це впливає і на кар'єру – дорослі, які не мають математичних навичок, можуть досягти гірших результатів у своїй освіті, роботі та заробляти менше.

А ще дослідження демонструють, що школярі, з якими батьки граються вдома, краще навчаються. Тому обов'язково грайтеся зі своїми дітьми та додайте математичні ігри.