У чому краще робити нотатки, аби все запам'ятовувати: відповідь науковців

Сучасні гаджети неабияк спрощують нам життя. Втім, існує і зворотна сторона медалі – кількість спожитої інформації рідко корелює з тим, що відкладається у нашій пам'яті.

Нотатки, записи та конспекти – вкрай важливий елемент навчального процесу. Вони дозволяють краще запам'ятовувати матеріал та повертатися до потрібної інформації, коли це необхідно.

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Звичайний блокнот vs телефон, планшет чи ноутбук

Погодьтеся, звичайний блокнот виглядає доволі старомодним способом вести нотатки та планувати свій час. Сучасні гаджети та додатки пропонують безліч опцій та дозволяють швидше відслідковувати свій прогрес.

Втім, дослідження показали, що в плані ефективності звичні паперові носії можуть позмагатися з електронними гаджетами. Наприклад, науковці з Прістонського університету та Університету Каліфорнії вирішили порівняти, хто з студентів краще запам'ятовує: ті, хто нотує щось у блокноті, чи ті, хто буде користуватися клавіатурою чи екраном гаджета.

Нотатки у блокноті – найкращий конспект / Фото Pexels

Результати показали, що студенти, які вели конспекти на електронних пристроях, гірше розбиралися у ключових питаннях. Окрім того, нотатки у блокноті можуть бути дуже творчими, тому пошук потрібної інформації або суті певного питання стає ефективнішим.

Зіграла роль і концентрація: люди, які пишуть, більш сконцентровані, тому запам'ятовують більше інформації та краще розуміють контекст, адже обробляють інформацію по ходу її занотовування.

Це зовсім не означає, що варто відмовитися від гаджетів у процесі навчання, але варто пам'ятати: швидше не означає надовго. Якщо ви хочете засвоювати матеріал на тривалий час, вам потрібно знайти спосіб конспектувати його у такий спосіб, щоб задіювати якомога більше творчих ресурсів.