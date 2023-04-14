Заметки, записи и конспекты – очень важный элемент учебного процесса. Они позволяют лучше запоминать материал и возвращаться к нужной информации, когда это необходимо.

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Обычный блокнот vs телефон, планшет или ноутбук

Согласитесь, обычный блокнот выглядит довольно старомодным способом вести заметки и планировать свое время. Современные гаджеты и приложения предлагают множество опций и позволяют быстрее отслеживать свой прогресс.

Впрочем, исследования показали, что в плане эффективности привычные бумажные носители могут сразиться с электронными гаджетами. Например, ученые из Пристонского университета и Университета Калифорнии решили сравнить, кто из студентов лучше запоминает: те, кто записывает что-то в блокноте, или те, кто будет пользоваться клавиатурой или экраном гаджета.

Заметки в блокноте – лучший конспект / Фото Pexels

Результаты показали, что студенты, которые вели конспекты на электронных устройствах, хуже разбирались в ключевых вопросах. Кроме того, заметки в блокноте могут быть очень творческими, поэтому поиск нужной информации или сущности определенного вопроса становится более эффективным.

Сыграла роль и концентрация: пишущие люди более сконцентрированы, поэтому запоминают больше информации и лучше понимают контекст, ведь обрабатывают информацию по ходу ее записи.

Это вовсе не означает, что следует отказаться от гаджетов в процессе обучения, но следует помнить: скорее не значит надолго. Если вы хотите усваивать материал на длительное время, вам нужно найти способ конспектировать его таким образом, чтобы задействовать как можно больше творческих ресурсов.