Не "куліч": як правильно українською називати великодній хліб – є кілька гарних назв

Українці активно готуються до відзначення одного із найбільших свят у році – Великодня. 2024 року православні християни та греко-католики святкують Воскресіння Христове 5 травня.

У цей день головною стравою великоднього столу є паска. Її українці святять напередодні.

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Як правильно українською називати великодній хліб

Освіта 24 розповість, як не варто називати великодній хліб. А також підкаже, які ще цікаві назви у різних регіонах нашої країни має паска.

Часто можна почути, як краяни можуть називати солодкий здобний високий білий хліб циліндричної форми, що за православним звичаєм випікають до Великодня, "кулічем". Але це неправильна назва. Так паску називати не варто.

Тож не варто нехтувати вибором назви для святкового хліба, адже слово "куліч" є неукраїнським.

Українці печуть "паску" – і в жодному разі не "куліч". Останнє слово, до речі, активно поширене у мові російській.

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Як ще красиво називають паску

Фахівці Музею Івана Гончара розповіли, що у не в усіх областях нашої держави великодній хліб називали паскою.

Цікаво! Слова "паска" має юдейське походження. І воно витіснило традиційну назву великоднього хліба – "баба", "бабка". Хоча у деяких регіонах ці слова ще можна почути паралельно із "паскою".

А от слово "бабка" має слов'янське походження і пов'язане з язичницькою традицією вшанування сонця та предків. Наприкінці ХІХ століття у Східній Галичині великодня "баба" відрізнялася від паски тим, що для її приготування треба було більше яєць.

На Лемківщині, до прикладу, випікали два різновиди пасок: одну – з житнього чи пшеничного борошна, іншу – з білого, яку і називали "бабкою".

У деяких книгах дослідники зафіксували також означення "баба", "бабка" і для інших страв української кухні.

Також в Україні ще можна почути таку назву великоднього хліба як колачі. Це круглий хліб з отвором посередині, короваї із зображенням хреста, сварги.