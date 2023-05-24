НМТ-2023: учасників іспиту просять не повідомляти про місце проведення тестування

24 травня 2023, 09:35
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Джерело:

УЦОЯО

Вже незабаром випускники складатимуть національний мультипредметний тест. Окрім підготовки до екзамену їх просять потурбуватися і про власну безпеку.

Вже зовсім скоро учні отримають запрошення на НМТ, де буде вказано час та місце проведення тесту. Розголошувати цю інформацію на загал не потрібно. 

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Чому не треба говорити, де буде проходити іспит 

Як повідомили в УЦОЯО, час та місце проведення НМТ не повинні стати публічною інформацією. Причина лише одна – це дозволить гарантувати безпеку організації тестування та самих учнів. 

Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників,
– попросили в УЦОЯО.

Раніше повідомлялося, що запрошення на тест учасники НМТ повинні отримати до 26 травня. У запрошенні повинні бути вказані: 

  • дата іспиту;
  • час (за Києвом);
  • адреса екзаменаційного центру. 

НМТ-2023: коротко

  • На виконання всіх завдань учням відведено 180 хвилин.
  • Завдання будуть складатися з 3 блоків – 2 обов'язкові предмети та один на вибір. 
  • Час, необхідний на виконання завдань, учні визначають самостійно. 
  • Заповнити правильні відповіді можна наприкінці тестування. 
  • Відкривати іншу сторінку браузера, проносити мобільні телефони, інші гаджети чи намагатися схитрувати у будь-який інший спосіб заборонено. У разі виявлення подібних спроб учня виведуть з екзаменаційного центру, а результати тесту анулюють. 
Автор: Ярослав Сиваківський