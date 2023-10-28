Чому аргумент "а військові говорять російською" не працює на цивільних

Український письменник та військовий Павло Вишебаба розповів, чому для цивільних людей не працює аргумент, що "військові говорять російською", тому й цивільним нібито можна.

Командир відділення 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша пояснив, що йому свого часу сподобався аргумент хлопця з 3-ї штурмової бригади. Тоді військовий звернувся до цивільних.

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Чому для цивільних не працює аргумент "а військові говорять російською"

Мені сподобалося, як хлопець з 3-ї штурмової бригади сказав: "Якщо ви російськомовний і виправдовуєте те, що військові говорять російською, то чого ви не на фронті? Йдіть на фронт і говоріть російською, тут можна". Це прекрасна і дотепна відповідь,

– зауважив Вишебаба.

За його словами, варто розуміти, що в українських військових може не бути сил, натхнення вчити українську, адже це потребує зусиль.

"Тому, якщо у військового немає часу на ці зусилля, то не треба йому цим дорікати. А ви в цивільному житті можете практикуватися з касирами, з офіціантами, з незнайомцями…", – пояснив боєць.

Він зауважив, що зазвичай на мову переходять з коротких діалогів, а потім вже провадять складні розмови.

Павло Вишебаба звернувся до цивільних, які мають час на зусилля, із запитанням, навіщо вони виправдовуються за допомогою тих, хто не має часу витрачати сили на навчання.

Павло Вишебаба пояснив, чому важливо переходити на українську

Павло Вишебаба родом з Краматьрська й у 2014 році їхнє місто одним з перших окупували росіяни. Вороги звертались до людей російською мовою.

Його окуповували зі звертанням до місцевих: "Ми же с вамі на адном язикє гаварім, ми одна страна"… І у мене наче перемикач якийсь спрацював: треба забрати у ворога й окупанта цей аргумент, що ми спілкуємося однією мовою і начебто є однією країною,

– пригадав Вишебаба.

Саме тоді військовий перейшов на українську мову. Він пояснює, що російська є мовою минулого, мовою країни-терориста. Саме тому нерозумно вчити своїх дітей мови мертвої держави.

Щодо військових, то він пояснив, що вони насамперед мають ефективно виконувати свої завдання. Якщо ж їм важко говорити українською, то їх ніхто за це не буде носом тикати.