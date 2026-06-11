Через "цвітну капусту" викликали поліцію: чи справді ця назва овоча – русизм

У Кропивницькому стався незвичний мовний конфлікт: покупчиня викликала поліцію через цінник із написом "цвітна капуста". Жінка вважала, що правильно писати "кольорова капуста", однак мовознавці та словники свідчать про інше.

Українська мова нерідко стає приводом для дискусій, особливо коли йдеться про слова, схожі на російські, один із таких випадків днями стався у Кропивницькому, де покупчиня поскаржилася на напис "цвітна капуста" на ціннику в магазині, повідомляє "КИЇВ24". Жінка вимагала замінити його на "кольорова капуста" та навіть викликала поліцію, звинувативши продавчиню у використанні нібито російської назви, однак правоохоронці не виявили жодних порушень, а пояснення виявилося доволі простим.

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Чому "цвітна капуста" – це правильно

Попри поширену думку, слово "цвітна" не походить від російського "цвет", яке означає колір. Насправді його корінь пов'язаний із питомим українським словом "цвіт".

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Річ у тім, що їстівною частиною цієї рослини є саме щільне суцвіття, тобто цвіт, який не встиг розкритися. Саме тому овоч отримав назву "цвітна капуста" – капуста, яку вирощують заради її суцвіть.

Таку назву фіксують українські словники, енциклопедії та наукова література. Вона є нормативною і давно закріпилася в українській мові.

Чому не варто казати "кольорова капуста"

Словосполучення "кольорова капуста" не є усталеною назвою овочу в українській мові. Воно виникає через помилкове припущення, що слово "цвітна" пов'язане саме з кольором.

Насправді прикметник "кольоровий" означає той, що має певний колір або багато кольорів. А слово "цвітний" в українській мові історично пов'язане з цвітом, квітами або суцвіттями.

Тому напис "цвітна капуста" є не лише правильним, а й точним з погляду походження назви рослини. Цей випадок із Кропивницького вкотре показав, що схожість окремих українських і російських слів не завжди свідчить про запозичення чи русизм.

Іноді навпаки – саме українське слово має давнє походження та власну історію, яку варто знати, перш ніж звинувачувати когось у мовних помилках.