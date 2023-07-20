В УЦОЯО пояснили, чому не збираються показувати учням їхні помилки на НМТ

Учасники національного мультипредметного тестування отримали лише бали за свою роботу. В УЦОЯО не надали власне роботи з помилками, і цьому є логічне пояснення.

За словами директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко, після складання НМТ учасники могли бачити лише підсумковий результат. Причина проста – це потрібно для збереження рівних умов усіх учасників.

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Завдання на НМТ не публікуватимуть

На думку Вакуленко, якби учасники побачили свої помилки, то могли б розповідати про них та передавати далі. Це дало б перевагу тим, хто складав тестування пізніше, тому вкрай важливо було уникнути такої нерівності.

Також вона повідомила про те, що завдання, які цьогоріч були на НМТ, не публікуватимуть. І на це є причини.

НМТ – це вступний тест, мета якого – розподіл учасників. Варіантів на НМТ є 25, а не 2, як це було із ЗНО, оскільки пропускна здатність розтягнулася на тижні. Розробляти нові тестові форми просто немає можливості через брак ресурсів та кадрів, тому очевидно, що деякі завдання будуть використовувати і наступного року.

Окрім того, публікація завдань спровокує велику кількість тренувальників. Це призведе до того, що діти будуть вчитися лише обирати правильну відповідь з-поміж відомих завдань, але не отримають жодних нових знань. Завчивши відповіді на тести та навіть отримавши хороший бал на НМТ, в університеті діти не зможуть показати цей самий рівень.

В УЦОЯО пообіцяли оприлюднити загальний тест із приблизною кількістю помилок, щоб педагоги змогли побачити, де в учнів були найбільші прогалини.