По словам директора УЦОКО Татьяны Вакуленко, после составления НМТ участники могли видеть лишь итоговый результат. Причина проста – это необходимо для сохранения равных условий всех участников.

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Задания на НМТ не будут публиковаться

По мнению Вакуленко, если бы участники увидели свои ошибки, могли бы рассказывать о них и передавать дальше. Это дало бы преимущество тем, кто сдавал тестирование позже, поэтому крайне важно было избежать такого неравенства.

Также она сообщила о том, что задачи, которые были в этом году на НМТ, не будут публиковать. И на то есть причины.

НМТ – это вводный тест, цель которого – распределение участников. Вариантов на НМТ 25, а не 2, как это было с ВНО, поскольку пропускная способность растянулась на неделе. Разрабатывать новые тестовые формы просто нет возможности за неимением ресурсов и кадров, поэтому очевидно, что некоторые задачи будут использовать и в следующем году.

Кроме того, публикация заданий спровоцирует множество тренировочных тестов. Это приведет к тому, что дети будут учиться только выбирать правильный ответ из известных задач, но не получат никаких новых знаний. Заучив ответы на тесты и даже получив хороший балл на НМТ, в университете дети не смогут показать этот уровень.

В УЦОКО пообещали обнародовать общий тест с приблизительным количеством ошибок, чтобы педагоги смогли увидеть, где у учеников были самые большие пробелы.