Чверть по 12 – котра це година і як сказати точний час співрозмовнику

Часом на запитання про те, котра година, ми можемо почути відповідь – чверть по дванадцятій або ж за чверть дев'ята. Зорієнтуватись миттєво та зрозуміти, котра година у такій ситуації не завжди легко.

Тож, як сказати про час, не називаючи хвилини? Що треба знати, щоб порозумітися та не запізнитися, з'ясовує 24 Канал з посиланням на блог філологині @svitlanachernyshova.

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Чверть і години – як розібратися

Чули у відповідь на запитання "Котра година?" – "Чверть по 12?" Чи усе було зрозуміло? Пояснюємо тонкощі.

Циферблат годинника можна поділити на 4 чверті – 4 частини по 15 хвилин:

1 чверть – від 0 до 15 хвилин чи від 0 до 3 години;

2 чверть – від 15 до 30 хвилин, чи від 3 до 6 години;

3 чверть – від 30 до 45 хвилин чи від 6 до 9 години;

4 чверть – від 45 до 60 хвилин чи від 9 до 12 години.

Однак, чверть при вказівці часу, ми називаємо, коли хвилинна стрілка розташована на цифрі 3 (це 15 хвилин) чи 9 (це 45 хвилин).

Що таке чверть на годиннику / Інфографіка "Мій клас"

А далі тонкощі з використанням прийменників.

Як стрілка розташувалась на 15 хвилин, то про час можна сказати чітко чи з використанням прийменників по та на:

10 годин 15 хвилин;

чверть по 10-й;

чверть на 11-ту.

Якщо ж хвилинна стрілка розташувалась на 45 хвилин, тут використовуємо прийменники за та до.

10 година 45 хвилин;

за чверть 11-та;

чверть до 11-ї.

Ці ж прийменники використовуємо і для позначення інших хвилин:

"10 хвилин по 10-й" чи "за 10 хвилин 11-та".

Але, не чудуйтеся, бо можемо почути і без: без 10 хвилин 11-та, без 15 хвилин 12-та – це росіянізм.

Як говорити про час правильно: дивіться відео

Нагадаємо! Що про час запитуємо "Котра година?", а для хвилин "Скільки хвилин?".

Говоріть правильно українською про час!