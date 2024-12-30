Новий рік зовсім скоро і його звикли зустрічати під звук курантів, які відраховують 12 ударів. У декого може скластися асоціація, що куранти – це лише кремлівські, але 24 Канал розвіює це упередження та розповідає, що таке куранти та запрошує у світ найвідоміших годинників-курантів.

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Що таке куранти

На звук курант ми звертаємо особливу увагу у Новий рік, коли після урочистих вітань глави держави чекаємо настання нового року.

Чому це слово ніби урочисте на свято, та що воно означає? Словники дають таке визначення: Куранти – це баштовий або стінний годинник (кадран), де годинниковий механізм з'єднано з музичним інструментом, завдяки чому через певні інтервали виконується мелодія чи дзвін.

Слово походить з французької мови – courant (мінливий, плинний, поточний). Перші куранти з'явилися в XIII столітті, коли церковні дзвони почали з'єднувати з механізмом годинника. Годинник – дуже дорогий механізм, тому наявність його у місті свідчила про заможність.

Однак, куранти бувають різними і доступними:

Годинник із курантами – годинник, що б'є і дзвонить кожні чверть години або годину, часто відтворюючи фрагменти мелодії. Це і комплекс настроєних дзвонів баштових годинників, і великий кімнатний чи камінний годинник, в якому набір металевих язичків виконує мелодію. " Приміщення було просторе, світле і добре обставлене:.. коштовні меблі палісандрового дерева під темним штофом... бронзові куранти" (Юрій Смолич).

– годинник, що б'є і дзвонить кожні чверть години або годину, часто відтворюючи фрагменти мелодії. Це і комплекс настроєних дзвонів баштових годинників, і великий кімнатний чи камінний годинник, в якому набір металевих язичків виконує мелодію. " (Юрій Смолич). Репетир – годинник, який може повторювати удари натисканням важеля, щоб визначити час у темряві.

– годинник, який може повторювати удари натисканням важеля, щоб визначити час у темряві. Музичний годинник – відтворює мелодії на музичній скриньці.

– відтворює мелодії на музичній скриньці. Годинник-автомат – з механічно анімованими фігурками, які періодично виконують різноманітні покази, як правило, як частина годинника, що відбиває години.

– з механічно анімованими фігурками, які періодично виконують різноманітні покази, як правило, як частина годинника, що відбиває години. Годинник із зозулею – теж куранти – особливий тип автоматичного годинника, який винайшли у Німеччині, який відображає анімованого птаха та відтворює імітацію пташиного голосу на додаток до ударів у дзвін чи гонг.

– теж куранти – особливий тип автоматичного годинника, який винайшли у Німеччині, який відображає анімованого птаха та відтворює імітацію пташиного голосу на додаток до ударів у дзвін чи гонг. Корабельний дзвоновий годинник – б'є в корабельні дзвони, вказуючи години.

У кожній країні є свої башти з годинником-курантами і часто не одна. Тому, Новий рік кожна країна зустрічає під передзвін чи мелодію своїх курантів.

Найвідомішими курантами в Європі є:

Годинникова вежа Святого Марка у Венеції, де два маври б'ють у дзвін,

Годинник у Венеції: дивіться відео

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу – Біг-Бен 1859 року у Лондоні,

Як звучить Біг-Бен: дивіться відео

Староміський астрономічний годинник у Празі на фасаді ратуші, що працює з 1410 року

Анімований годинник у Празі: дивіться відео

Найбільший годинник із зозулею у місті Тріберг Німеччина

Як кує зозуля: дивіться відео

Годинна вежа в Берні, Швейцарія – Цитґлоґґе

Годинник ззовні та в середині: дивіться відео

Астрономічний годинник у Страсбурзькому соборі, анімований фігурками людей та тварин.

Годинник у Мюнхені, Німеччина – Глокеншпіль 1908 року. Часи демонструють 15 хвилинну анімацію щодня.

Якірний годинник у Відні, Австрія

Годинникова вежа замку Шлоссберг у Граці, Німеччина.

Будинок магії в Блуа, Франція де що 30 хвилин з вікон визирають голови драконів.

Ці годинники є туристичними об'єктами міст, тому не оминайте їх.