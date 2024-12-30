Новый год совсем скоро и его привыкли встречать под звук курантов, которые отсчитывают 12 ударов. У некоторых может сложиться ассоциация, что куранты – это только кремлевские, но 24 Канал развеивает это предубеждение и рассказывает, что такое куранты и приглашает в мир самых известных часов-курантов.

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Что такое куранты

На звук курантов мы обращаем особое внимание в Новый год, когда после торжественных поздравлений главы государства ждем наступления нового года.

Почему это слово будто торжественное на праздник, и что оно означает? Словари дают такое определение: Куранты – это башенные или стенные часы (кадран), где часовой механизм соединен с музыкальным инструментом, благодаря чему через определенные интервалы выполняется мелодия или звон.

Слово происходит из французского языка – courant (изменчивый, текучий, текущий). Первые куранты появились в XIII веке, когда церковные колокола начали соединять с механизмом часов. Часы – очень дорогой механизм, поэтому наличие его в городе свидетельствовало о состоятельности.

Однако, куранты бывают разными и доступными:

Часы с курантами – часы, бьющие и звонящие каждые четверть часа или час, часто воспроизводя фрагменты мелодии. Это и комплекс настроенных колоколов башенных часов, и большие комнатные или каминные часы, в которых набор металлических язычков выполняет мелодию. " Помещение было просторное, светлое и хорошо обставленное:... ценная мебель палисандрового дерева под темным штофом... бронзовые куранты" (Юрий Смолич).

– часы, бьющие и звонящие каждые четверть часа или час, часто воспроизводя фрагменты мелодии. Это и комплекс настроенных колоколов башенных часов, и большие комнатные или каминные часы, в которых набор металлических язычков выполняет мелодию. " (Юрий Смолич). Репетир – часы, которые могут повторять удары нажатием рычага, чтобы определить время в темноте.

– часы, которые могут повторять удары нажатием рычага, чтобы определить время в темноте. Музыкальные часы – воспроизводят мелодии на музыкальной шкатулке.

– воспроизводят мелодии на музыкальной шкатулке. Часы-автомат – с механически анимированными фигурками, которые периодически выполняют различные показания, как правило, как часть часов, что отбивает часы.

– с механически анимированными фигурками, которые периодически выполняют различные показания, как правило, как часть часов, что отбивает часы. Часы с кукушкой – тоже куранты – особый тип автоматических часов, который изобрели в Германии, который отображает анимированную птицу и воспроизводит имитацию птичьего голоса в дополнение к ударам в колокол или гонг.

– тоже куранты – особый тип автоматических часов, который изобрели в Германии, который отображает анимированную птицу и воспроизводит имитацию птичьего голоса в дополнение к ударам в колокол или гонг. Корабельные колокольные часы – бьют в корабельные колокола, указывая часы.

В каждой стране есть свои башни с часами-курантами и часто не одна. Поэтому, Новый год каждая страна встречает под перезвон или мелодию своих курантов.

Самыми известными курантами в Европе являются:

Часовая башня Святого Марка в Венеции, где два мавры бьют в колокол,

Часы в Венеции: смотрите видео

Часовая башня Вестминстерского дворца – Биг-Бен 1859 года в Лондоне,

Как звучит Биг-Бен: смотрите видео

Старогородские астрономические часы в Праге на фасаде ратуши, работающие с 1410 года

Анимированные часы в Праге: смотрите видео

Самые большие часы с кукушкой в городе Триберг Германия

Как кует кукушка: смотрите видео

Часовая башня в Берне, Швейцария – Цитглогге

Часы снаружи и внутри: смотрите видео

Астрономические часы в Страсбургском соборе, анимированные фигурками людей и животных.

Часы в Мюнхене, Германия – Глокеншпиль 1908 года. Часы демонстрируют 15 минутную анимацию ежедневно.

Якорные часы в Вене, Австрия

Часовая башня замка Шлоссберг в Граце, Германия.

Дом магии в Блуа, Франция где каждые 30 минут из окон выглядывают головы драконов.

Эти часы являются туристическими объектами городов, поэтому не обходите их стороной.